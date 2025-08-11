Supermicro erweitert sein NVIDIA Blackwell-Systemportfolio mit neuen direkt flüssigkeitsgekühlten („Direct Liquid-Cooled", DLC-2) Systemen, verbesserten luftgekühlten Modellen und Front-I/O-Optionen zur Versorgung von KI-Fabriken

Das neue flüssigkeitsgekühlte DLC-2 4U Front-I/O-System bietet Stromeinsparungen von bis zu 40 % im Rechenzentrum

Das luftgekühlte 8U Front-I/O-System bietet eine höhere Flexibilität bei der Konfiguration des Systemspeichers, eine höhere Dichte und eine bessere Wartbarkeit in kalten Gängen

Die neuen luft- oder flüssigkeitsgekühlten Front-I/O-Konfigurationen erweitern die Auswahlmöglichkeiten der Kunden und bedienen breitere AI Factory-Umgebungen

SAN JOSE, Kalifornien, 11. August 2025 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein IT-Komplettlösungsanbieter für KI, HPC, Cloud, Storage und 5G/Edge, gab heute die Erweiterung seines NVIDIA Blackwell-Systemportfolios mit dem neuen flüssigkeitsgekühlten 4U DLC-2 NVIDIA HGX B200 System bekannt, das für die Serienauslieferung bereit ist, sowie die Einführung eines luftgekühlten 8U Front-I/O-Systems. Die neuen Systeme von Supermicro sind auf die anspruchsvollsten großen KI-Trainings- und Cloud-Scale-Inferenz-Workloads zugeschnitten und rationalisieren die Bereitstellung, Verwaltung und Wartung von luft- oder flüssigkeitsgekühlten KI-Infrastrukturen. Sie wurden für die Unterstützung der kommenden NVIDIA HGX B300-Plattformen entwickelt und ermöglichen einen einfachen Front-I/O-Zugang, vereinfachen die Verkabelung, verbessern die thermische Effizienz und die Rechendichte und reduzieren die Betriebskosten („Operating Expense", OPEX).

„Das DLC-2-fähige NVIDIA HGX B200-System von Supermicro steht an der Spitze unseres Portfolios, um größere Energieeinsparungen und schnellere Online-Zeiten für KI-Factory-Implementierungen zu erzielen", sagte Charles Liang, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von Supermicro. „Unsere Building Block-Architektur ermöglicht es uns, schnell Lösungen zu liefern, die genau auf die Wünsche unserer Kunden zugeschnitten sind. Das umfangreiche Portfolio von Supermicro kann nun präzise optimierte NVIDIA Blackwell Lösungen für eine Vielzahl von KI-Infrastrukturumgebungen anbieten, unabhängig davon, ob sie in einer luft- oder flüssigkeitsgekühlten Einrichtung eingesetzt werden."

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia

Supermicros DLC-2 repräsentiert die nächste Generation von Lösungen zur direkten Flüssigkeitskühlung, die für die steigenden Anforderungen von KI-optimierten Rechenzentren entwickelt wurden. Diese umfassende Kühlarchitektur bietet erhebliche Betriebs- und Kostenvorteile für High-Density-Computing-Umgebungen.