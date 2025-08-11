Besonders beachtet!
Deutlicher Kurssprung bei der Intel Aktie - 11.08.2025
Am 11.08.2025 ist die Intel Aktie, bisher, um +5,29 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.
Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.
Intel Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.08.2025
Einen ganz starken Börsentag erlebt die Intel Aktie. Mit einer Performance von +5,29 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Intel Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -8,51 % verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +4,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,49 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Intel auf -10,39 %.
Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,04 % geändert.
Intel Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,35 %
|1 Monat
|-14,49 %
|3 Monate
|-8,51 %
|1 Jahr
|-3,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie
Insgesamt wird im Forum intensiv über die Unsicherheiten rund um die Führung und strategische Ausrichtung von Intel diskutiert, die sich auf die Kursentwicklung auswirken könnten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.
Informationen zur Intel Aktie
Es gibt 4 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 78,16 Mrd.EUR wert.
Intel Aktie jetzt kaufen?
Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.