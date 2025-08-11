Deutlicher Kurssprung bei der Intel Aktie - 11.08.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Intel Aktie. Mit einer Performance von +5,29 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Intel Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -8,51 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +4,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,49 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Intel auf -10,39 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,04 % geändert.

Intel Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,35 % 1 Monat -14,49 % 3 Monate -8,51 % 1 Jahr -3,85 %

Insgesamt wird im Forum intensiv über die Unsicherheiten rund um die Führung und strategische Ausrichtung von Intel diskutiert, die sich auf die Kursentwicklung auswirken könnten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.

Es gibt 4 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 78,16 Mrd.EUR wert.

