    Trump will Nationalgarde in Washington einsetzen

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump will Nationalgarde gegen Kriminalität einsetzen.
    • Keine konkreten Beweise für die Lage in Washington.
    • Ziel: Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Wegen angeblich ausufernder Kriminalität in Washington will US-Präsident Donald Trump die Nationalgarde in der US-Hauptstadt einsetzen. Diese solle die öffentliche Sicherheit wiederherstellen, sagte Trump ohne konkrete Beweise dafür zu liefern, dass die Situation in Washington außer Kontrolle ist./ngu/DP/men



    dpa-AFX
