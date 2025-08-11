    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    Muskelverletzung

    BVB muss zwei Monate auf Süle verzichten

    Für Sie zusammengefasst
    • Borussia Dortmund ohne Süle für zwei Monate.
    • Muskelverletzung in der Wade im Testspiel erlitten.
    • Trainer Kovac hofft auf keine schwere Verletzung.
    Muskelverletzung - BVB muss zwei Monate auf Süle verzichten
    DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund muss die nächsten zwei Monate auf Niklas Süle verzichten. Der Innenverteidiger hat sich im Testspiel gegen Juventus Turin (1:2) eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.

    Süle war in der Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt der Dortmunder am Sonntagabend in der 18. Minute für Mats Hummels bei dessen Abschiedsspiel eingewechselt worden. Kurz vor der Pause ging er nach einem Rückpass ohne gegnerische Einwirkung zu Boden und hielt sich am rechten Bein. Gestützt und leicht humpelnd musste Süle den Platz nach kurzer Behandlung schließlich verlassen.

    Trainer Niko Kovac hatte direkt nach der Partie noch gehofft, dass die Verletzung des 29-Jährigen nicht zu schwerwiegend ausfällt. Süle hatte bereits in der vergangenen Spielzeit große Probleme mit der rechten Syndesmose - ein Band am oberen Sprunggelenk. Damit fehlte er der Mannschaft bereits längere Zeit./jgl/DP/men

    Borussia Dortmund

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
