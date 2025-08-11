BVB muss zwei Monate auf Süle verzichten

Trainer Niko Kovac hatte direkt nach der Partie noch gehofft, dass die Verletzung des 29-Jährigen nicht zu schwerwiegend ausfällt. Süle hatte bereits in der vergangenen Spielzeit große Probleme mit der rechten Syndesmose - ein Band am oberen Sprunggelenk. Damit fehlte er der Mannschaft bereits längere Zeit./jgl/DP/men

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 3,66 auf Tradegate (11. August 2025, 17:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,34 %.

Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 406,26 Mio..

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6400 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +35,87 %/+35,87 % bedeutet.