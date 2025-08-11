Muskelverletzung
BVB muss zwei Monate auf Süle verzichten
- Borussia Dortmund ohne Süle für zwei Monate.
- Muskelverletzung in der Wade im Testspiel erlitten.
- Trainer Kovac hofft auf keine schwere Verletzung.
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund muss die nächsten zwei Monate auf Niklas Süle verzichten. Der Innenverteidiger hat sich im Testspiel gegen Juventus Turin (1:2) eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.
Süle war in der Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt der Dortmunder am Sonntagabend in der 18. Minute für Mats Hummels bei dessen Abschiedsspiel eingewechselt worden. Kurz vor der Pause ging er nach einem Rückpass ohne gegnerische Einwirkung zu Boden und hielt sich am rechten Bein. Gestützt und leicht humpelnd musste Süle den Platz nach kurzer Behandlung schließlich verlassen.
Trainer Niko Kovac hatte direkt nach der Partie noch gehofft, dass die Verletzung des 29-Jährigen nicht zu schwerwiegend ausfällt. Süle hatte bereits in der vergangenen Spielzeit große Probleme mit der rechten Syndesmose - ein Band am oberen Sprunggelenk. Damit fehlte er der Mannschaft bereits längere Zeit./jgl/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 3,66 auf Tradegate (11. August 2025, 17:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 406,26 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6400 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +35,87 %/+35,87 % bedeutet.
