DZ BANK stuft SALZGITTER AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Salzgitter von 21,50 auf 23,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die detaillierten Halbjahreszahlen hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt und die anhaltend herausfordernde Lage im Kerngeschäft des Stahlkonzerns unterstrichen, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel rechtfertigte er mit bewertungstechnischen Gründen./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 15:37 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,61 % und einem Kurs von 22,42EUR auf Tradegate (11. August 2025, 17:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

