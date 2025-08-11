PLAN-B NET ZERO als "Unternehmen der Zukunft" ausgezeichnet (FOTO)

Zug (ots) - Das GreenTech-Unternehmen wird auf Europas größtem KI-Event, dem Big

Bang Festival, für seinen visionären Beitrag zur Energiewende mit einem

prestigeträchtigen Preis ausgezeichnet.



Die PLAN-B NET ZERO AG, ein führendes Greentech Startup für eine CO2-freie

Zukunft, wurde mit dem renommierten Preis "Unternehmer der Zukunft" des

Deutschen Instituts für Nachhaltigkeit & Ökonomie ausgezeichnet. Die feierliche

Verleihung findet am 10. September 2025 im Zuge des diesjährigen Big Bang

KI-Festival statt, einem der wichtigsten Treffpunkte für Innovation und

Zukunftstrends in Europa.





Die Auszeichnung "Unternehmen der Zukunft" würdigt Unternehmen, die mit

herausragendem Engagement, innovativen Geschäftsmodellen und nachhaltigen

Strategien die Weichen für eine erfolgreiche und lebenswerte Zukunft stellen.

Eine unabhängige Jury aus Wirtschaftsexperten und Branchenkennern zeigt sich

beeindruckt von der konsequenten Vision und der dynamischen Entwicklung von

PLAN-B NET ZERO. Insbesondere die Fähigkeit des Unternehmens, ökologische

Verantwortung unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz mit wirtschaftlichem

Erfolg zu verbinden und so den Weg zur grünen Energie-Autonomie zu ebnen, wurde

als wegweisend hervorgehoben.



"Diese Auszeichnung ist eine immense Ehre für das gesamte Team von PLAN-B NET

ZERO", erklärt Bradley Mundt, Gründer von PLAN-B und Visionär für digitalisierte

Energie-Autonomie. "Sie ist eine Bestätigung unseres unermüdlichen Einsatzes und

unserer festen Überzeugung, dass der Wandel hin zu 100 % erneuerbaren Energien

nicht nur notwendig, sondern auch eine gewaltige unternehmerische Chance ist.

Mein Dank gilt unserem herausragenden Team von PLAN-B NET ZERO für Leidenschaft,

Innovationskraft und unermüdlichen Einsatz sowie der Jury und den Veranstaltern

des Big Bang Festivals, die unsere Vision einer nachhaltigen Energiewende

teilen."



PLAN-B NET ZERO hat sich in den letzten zwei Jahren als entscheidender Akteur im

Bereich nachhaltiger Energie-Technologie etabliert. Mit Projekten wie dem Bau

von 280 MW Batteriespeichern in Deutschland und der Bereitstellung von grünem

Strom zu fairen Preisen an Endkunden treibt das Unternehmen die Energiewende

aktiv voran. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf einem starken, visionär

ausgerichteten Vertrieb und dem klaren Ziel, Kunden und Partner für eine

nachhaltige Zukunft zu begeistern.



Die Preisverleihung auf dem Big Bang KI-Festival unterstreicht die wachsende

Bedeutung von GreenTech-Unternehmen wie PLAN-B NET ZERO. Das Festival bietet

eine ideale Plattform, um die Vision einer nachhaltigen Zukunft einem breiten

Publikum aus Innovatoren, Investoren und Entscheidern zu präsentieren.



Über PLAN-B NET ZERO AG:



PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das

Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und hat sich zum

Ziel gesetzt, die CO2-Reduktion maßgeblich voranzutreiben. PLAN-B NET ZERO

bietet nachhaltige, umfassende Energielösungen für Industrie- und Privatkunden

und deckt alle strategischen Teile der Green-Energy-Wertschöpfungskette ab,

einschließlich Direktvertrieb, Planung und Bau von EE-Anlagen, Betrieb der

Anlagen sowie ein eigenes Energieversorgungs- und Energiehandelsunternehmen.



