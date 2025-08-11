PLAN-B NET ZERO als "Unternehmen der Zukunft" ausgezeichnet (FOTO)
Zug (ots) - Das GreenTech-Unternehmen wird auf Europas größtem KI-Event, dem Big
Bang Festival, für seinen visionären Beitrag zur Energiewende mit einem
prestigeträchtigen Preis ausgezeichnet.
Die PLAN-B NET ZERO AG, ein führendes Greentech Startup für eine CO2-freie
Zukunft, wurde mit dem renommierten Preis "Unternehmer der Zukunft" des
Deutschen Instituts für Nachhaltigkeit & Ökonomie ausgezeichnet. Die feierliche
Verleihung findet am 10. September 2025 im Zuge des diesjährigen Big Bang
KI-Festival statt, einem der wichtigsten Treffpunkte für Innovation und
Zukunftstrends in Europa.
Die Auszeichnung "Unternehmen der Zukunft" würdigt Unternehmen, die mit
herausragendem Engagement, innovativen Geschäftsmodellen und nachhaltigen
Strategien die Weichen für eine erfolgreiche und lebenswerte Zukunft stellen.
Eine unabhängige Jury aus Wirtschaftsexperten und Branchenkennern zeigt sich
beeindruckt von der konsequenten Vision und der dynamischen Entwicklung von
PLAN-B NET ZERO. Insbesondere die Fähigkeit des Unternehmens, ökologische
Verantwortung unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz mit wirtschaftlichem
Erfolg zu verbinden und so den Weg zur grünen Energie-Autonomie zu ebnen, wurde
als wegweisend hervorgehoben.
"Diese Auszeichnung ist eine immense Ehre für das gesamte Team von PLAN-B NET
ZERO", erklärt Bradley Mundt, Gründer von PLAN-B und Visionär für digitalisierte
Energie-Autonomie. "Sie ist eine Bestätigung unseres unermüdlichen Einsatzes und
unserer festen Überzeugung, dass der Wandel hin zu 100 % erneuerbaren Energien
nicht nur notwendig, sondern auch eine gewaltige unternehmerische Chance ist.
Mein Dank gilt unserem herausragenden Team von PLAN-B NET ZERO für Leidenschaft,
Innovationskraft und unermüdlichen Einsatz sowie der Jury und den Veranstaltern
des Big Bang Festivals, die unsere Vision einer nachhaltigen Energiewende
teilen."
PLAN-B NET ZERO hat sich in den letzten zwei Jahren als entscheidender Akteur im
Bereich nachhaltiger Energie-Technologie etabliert. Mit Projekten wie dem Bau
von 280 MW Batteriespeichern in Deutschland und der Bereitstellung von grünem
Strom zu fairen Preisen an Endkunden treibt das Unternehmen die Energiewende
aktiv voran. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf einem starken, visionär
ausgerichteten Vertrieb und dem klaren Ziel, Kunden und Partner für eine
nachhaltige Zukunft zu begeistern.
Die Preisverleihung auf dem Big Bang KI-Festival unterstreicht die wachsende
Bedeutung von GreenTech-Unternehmen wie PLAN-B NET ZERO. Das Festival bietet
eine ideale Plattform, um die Vision einer nachhaltigen Zukunft einem breiten
Publikum aus Innovatoren, Investoren und Entscheidern zu präsentieren.
Über PLAN-B NET ZERO AG:
PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das
Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und hat sich zum
Ziel gesetzt, die CO2-Reduktion maßgeblich voranzutreiben. PLAN-B NET ZERO
bietet nachhaltige, umfassende Energielösungen für Industrie- und Privatkunden
und deckt alle strategischen Teile der Green-Energy-Wertschöpfungskette ab,
einschließlich Direktvertrieb, Planung und Bau von EE-Anlagen, Betrieb der
Anlagen sowie ein eigenes Energieversorgungs- und Energiehandelsunternehmen.
Pressekontakt:
Julia Schnittger
mailto:presse@planbnetzero.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175322/6094679
OTS: PLAN-B NET ZERO
