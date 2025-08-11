Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 11.08.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.349,34USD pro Feinunze und notiert damit -1,47 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 37,75USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,58 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 66,73USD und verzeichnet ein Plus von +0,95 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 64,07USD und verzeichnet ein Plus von +1,14 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.155,50 USD +2,48 % Platin 1.334,50 USD +0,15 % Kupfer London Rolling 9.744,02 USD -0,35 % Erdgas 2,951 USD -1,53 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Plus von +2,48 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 11.08.25, 17:29 Uhr.