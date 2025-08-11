Dax schwächer - Friedensgespräche setzen Rheinmetall unter Druck

jetzt sind sie wieder alle da, die Hobbyanalysten und "ich habs ja gewusst Experten"

Jeder hat eine Meinung aber keine Ahnung.

Keiner, ausser SW, kann die Zahlen erklären oder bewerten.

Aber Hauptsache mal einen kernigen Satz rausgehauen.......

gebt euch doch mal etwas Mühe ;)