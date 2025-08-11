Wirtschaft
Dax schwächer - Friedensgespräche setzen Rheinmetall unter Druck
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der Dax Verluste gemacht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.081 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Am unteren Ende der Kursliste rangierten Rheinmetall, Heidelberg Materials und Siemens. Im grünen Bereich fanden sich dagegen unter anderem die Titel der Commerzbank, von Siemens Energy und Sartorius wieder.
Die Marktteilnehmer warteten auf die Handelseröffnung in den USA, um die Handelsimpulse für den europäischen Handel nutzen zu können, sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Der europäische Handel verlief zum Wochenbeginn in ruhigen Kursbahnen und wurde insbesondere von dem avisierten Treffen der USA und Russlands stimuliert."
"Dadurch mussten die Aktien des Rüstungskonzerns Rheinmetall weitere Kursverluste hinnehmen. Auf der Gewinnerseite befinden sich die Aktien der Banken und Versicherungen. Insgesamt scheinen sich die Investoren verstärkt bei den defensiven Vertretern umzuschauen", so Lipkow.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1604 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8618 Euro zu haben.
Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 3.349 US-Dollar gezahlt (-1,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 92,79 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 66,72 US-Dollar, das waren 13 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Gizmo-Trader schrieb heute 09:30
Wieviele Firmen mit einem Auftragsbestand von 63 Mrd. EUR (etwa das 6-fache des Umsatzes) kennt ihr denn so ?mitdiskutieren »
Alokin schrieb 08.08.25, 08:24
mitdiskutieren »
Interview mit RHM CEO Pappberger (Deutschlandfunk 08.08.2025)
Pappberger: Korrektur um 5% ist gesund. Eine gewisse Unruhe wegen den Friedensgesprächen. Er wünscht sich einen Frieden. Trotzdem muss Europa viel tun in Sachen Verteidigung. RHM rechnet mit 300.000 Menschen die neu in der Rüstung arbeiten. Auftragsbestand über 80 Milliarden. RHM ist das am stärksten wachsende Rüstungsunternehmen weltweit. Bis 2030 rechnet er mit 500.000 Menschen die in der Rüstung für RHM arbeiten inkl. Zulieferern. Die Menschen werden für die kommenden 20 Jahre sehr sichere Arbeitsplätze haben. RHM legt auf großen Wert auf die Ausbildung auch im Hinblick auf neue Robotik. RHM beteiligt sich an der Investitionsinitiative in Europa. RHM konzentriert sich auf den größten Defense Markt Europa und USA. Middle East und Asien ist nur Nummer 3. RHM Deutschland ist im Moment nicht gut gerüstet im Bereich ballistische Abwehr, hier muss man noch viel tun. RHM investiert viel in den eigenen Werksschutz im Bereich Spionage, Cyberabwehr und Terrorismus in Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden. Pappberger: Wir haben keinerlei Auswirkungen im Bereich Zölle, da Rheinmetall in den USA produziert und die USA sich auch auf Rheinmetall verlassen.
Hufeisenmagnet schrieb 07.08.25, 08:36
mitdiskutieren »
jetzt sind sie wieder alle da, die Hobbyanalysten und "ich habs ja gewusst Experten"
Jeder hat eine Meinung aber keine Ahnung.
Keiner, ausser SW, kann die Zahlen erklären oder bewerten.
Aber Hauptsache mal einen kernigen Satz rausgehauen.......
gebt euch doch mal etwas Mühe ;)
