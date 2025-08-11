    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    SDAX stürzt ab: Deutsche Indizes im Minus, S&P 500 trotzt dem Trend

    An den Börsen herrscht heute überwiegend Tristesse: Die wichtigsten Indizes verzeichnen Verluste, mit Ausnahme des S&P 500, der sich knapp im Plus hält. Einige Topwerte sorgen dennoch für Lichtblicke.

    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes überwiegend Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 24.083,43 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,59%. Ähnlich entwickelt sich der MDAX, der ebenfalls um 0,59% nachgibt und bei 31.322,69 Punkten notiert. Der SDAX zeigt mit einem Rückgang von 0,94% auf 17.218,62 Punkte die deutlichste Abwärtsbewegung unter den deutschen Indizes. Der TecDAX hingegen hält sich etwas stabiler und verliert 0,28%, womit er bei 3.773,18 Punkten steht. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen gemischte Signale. Der Dow Jones fällt um 0,31% und notiert bei 44.042,46 Punkten. Im Gegensatz dazu kann der S&P 500 einen leichten Anstieg verzeichnen und steht mit einem minimalen Plus von 0,01% bei 6.391,08 Punkten. Insgesamt dominieren heute die negativen Vorzeichen, wobei der SDAX die größten Verluste hinnehmen muss. Der S&P 500 bildet eine Ausnahme und kann sich knapp im positiven Bereich halten.

    DAX Topwerte

    Die Commerzbank führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 4.47% an, gefolgt von Siemens Energy mit 3.44% und Sartorius Vz. mit 1.57%. Diese Unternehmen zeigen eine positive Entwicklung und tragen zur Stabilität des DAX bei.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnet Siemens einen Rückgang von -2.17%, während Heidelberg Materials mit -3.12% und Rheinmetall mit -4.78% die größten Verluste im DAX hinnehmen mussten. Diese negativen Werte drücken auf die Gesamtperformance des Index.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX sticht freenet mit einem Anstieg von 1.96% hervor, gefolgt von flatexDEGIRO mit 1.43% und RTL Group mit 1.29%. Diese Werte zeigen eine moderate, aber positive Entwicklung im MDAX.

    MDAX Flopwerte

    Auf der anderen Seite leidet Lanxess mit einem Rückgang von -3.65%, während Redcare Pharmacy und PUMA mit -4.26% und -4.53% ebenfalls deutliche Verluste verzeichnen. Diese Flopwerte belasten die Gesamtbilanz des MDAX.

    SDAX Topwerte

    Die SDAX-Werte werden von mutares mit einem beeindruckenden Anstieg von 6.33% angeführt, gefolgt von Friedrich Vorwerk Group mit 3.59% und GRENKE mit 2.85%. Diese positiven Entwicklungen sind ein Lichtblick im SDAX.

    SDAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu zeigt NORMA Group einen Rückgang von -6.04%, während HYPOPORT und SMA Solar Technology mit -7.03% und -7.54% die größten Verluste im SDAX hinnehmen müssen. Diese negativen Werte wirken sich stark auf den Index aus.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX führt freenet erneut mit 1.96%, gefolgt von Sartorius Vz. mit 1.57% und Kontron mit 1.55%. Diese Unternehmen zeigen eine stabile Performance im Technologiebereich.

    TecDAX Flopwerte

    Formycon verzeichnet einen Rückgang von -3.10%, während SUESS MicroTec mit -3.89% und SMA Solar Technology mit -7.54% die größten Verluste im TecDAX hinnehmen müssen. Diese Flopwerte belasten die Gesamtentwicklung des Sektors.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones zeigt Unitedhealth Group mit 1.60% die beste Performance, gefolgt von Microsoft mit 0.61% und JPMorgan Chase mit 0.58%. Diese Werte tragen zur Stabilität des amerikanischen Marktes bei.

    Dow Jones Flopwerte

    Auf der anderen Seite verzeichnet Salesforce einen Rückgang von -1.38%, während IBM und Caterpillar mit -1.43% und -1.83% ebenfalls negative Entwicklungen zeigen. Diese Flopwerte belasten den Index.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 sticht Albemarle mit einem Anstieg von 9.17% hervor, gefolgt von TKO GROUP HOLDINGS Registered (A) mit 7.69% und Coinbase mit 6.66%. Diese Unternehmen zeigen eine starke Performance im amerikanischen Markt.

    S&P 500 Flopwerte

    Im Gegensatz dazu leidet AES mit einem Rückgang von -2.93%, während Dow und Builders Firstsource mit -3.20% und -3.27% ebenfalls deutliche Verluste verzeichnen. Diese Flopwerte drücken auf die Gesamtperformance des S&P 500.


