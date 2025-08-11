Der Börsen-Tag
SDAX stürzt ab: Deutsche Indizes im Minus, S&P 500 trotzt dem Trend
An den Börsen herrscht heute überwiegend Tristesse: Die wichtigsten Indizes verzeichnen Verluste, mit Ausnahme des S&P 500, der sich knapp im Plus hält. Einige Topwerte sorgen dennoch für Lichtblicke.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes überwiegend Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 24.083,43 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,59%. Ähnlich entwickelt sich der MDAX, der ebenfalls um 0,59% nachgibt und bei 31.322,69 Punkten notiert. Der SDAX zeigt mit einem Rückgang von 0,94% auf 17.218,62 Punkte die deutlichste Abwärtsbewegung unter den deutschen Indizes. Der TecDAX hingegen hält sich etwas stabiler und verliert 0,28%, womit er bei 3.773,18 Punkten steht. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen gemischte Signale. Der Dow Jones fällt um 0,31% und notiert bei 44.042,46 Punkten. Im Gegensatz dazu kann der S&P 500 einen leichten Anstieg verzeichnen und steht mit einem minimalen Plus von 0,01% bei 6.391,08 Punkten. Insgesamt dominieren heute die negativen Vorzeichen, wobei der SDAX die größten Verluste hinnehmen muss. Der S&P 500 bildet eine Ausnahme und kann sich knapp im positiven Bereich halten.
DAX TopwerteDie Commerzbank führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 4.47% an, gefolgt von Siemens Energy mit 3.44% und Sartorius Vz. mit 1.57%. Diese Unternehmen zeigen eine positive Entwicklung und tragen zur Stabilität des DAX bei.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnet Siemens einen Rückgang von -2.17%, während Heidelberg Materials mit -3.12% und Rheinmetall mit -4.78% die größten Verluste im DAX hinnehmen mussten. Diese negativen Werte drücken auf die Gesamtperformance des Index.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht freenet mit einem Anstieg von 1.96% hervor, gefolgt von flatexDEGIRO mit 1.43% und RTL Group mit 1.29%. Diese Werte zeigen eine moderate, aber positive Entwicklung im MDAX.
MDAX FlopwerteAuf der anderen Seite leidet Lanxess mit einem Rückgang von -3.65%, während Redcare Pharmacy und PUMA mit -4.26% und -4.53% ebenfalls deutliche Verluste verzeichnen. Diese Flopwerte belasten die Gesamtbilanz des MDAX.
SDAX TopwerteDie SDAX-Werte werden von mutares mit einem beeindruckenden Anstieg von 6.33% angeführt, gefolgt von Friedrich Vorwerk Group mit 3.59% und GRENKE mit 2.85%. Diese positiven Entwicklungen sind ein Lichtblick im SDAX.
SDAX FlopwerteIm Gegensatz dazu zeigt NORMA Group einen Rückgang von -6.04%, während HYPOPORT und SMA Solar Technology mit -7.03% und -7.54% die größten Verluste im SDAX hinnehmen müssen. Diese negativen Werte wirken sich stark auf den Index aus.
TecDAX TopwerteIm TecDAX führt freenet erneut mit 1.96%, gefolgt von Sartorius Vz. mit 1.57% und Kontron mit 1.55%. Diese Unternehmen zeigen eine stabile Performance im Technologiebereich.
TecDAX FlopwerteFormycon verzeichnet einen Rückgang von -3.10%, während SUESS MicroTec mit -3.89% und SMA Solar Technology mit -7.54% die größten Verluste im TecDAX hinnehmen müssen. Diese Flopwerte belasten die Gesamtentwicklung des Sektors.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones zeigt Unitedhealth Group mit 1.60% die beste Performance, gefolgt von Microsoft mit 0.61% und JPMorgan Chase mit 0.58%. Diese Werte tragen zur Stabilität des amerikanischen Marktes bei.
Dow Jones FlopwerteAuf der anderen Seite verzeichnet Salesforce einen Rückgang von -1.38%, während IBM und Caterpillar mit -1.43% und -1.83% ebenfalls negative Entwicklungen zeigen. Diese Flopwerte belasten den Index.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Albemarle mit einem Anstieg von 9.17% hervor, gefolgt von TKO GROUP HOLDINGS Registered (A) mit 7.69% und Coinbase mit 6.66%. Diese Unternehmen zeigen eine starke Performance im amerikanischen Markt.
S&P 500 FlopwerteIm Gegensatz dazu leidet AES mit einem Rückgang von -2.93%, während Dow und Builders Firstsource mit -3.20% und -3.27% ebenfalls deutliche Verluste verzeichnen. Diese Flopwerte drücken auf die Gesamtperformance des S&P 500.
