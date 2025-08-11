Redcare Pharmacy Aktie sackt ab - 11.08.2025

Am heutigen Handelstag musste die Redcare Pharmacy Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,92 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Redcare Pharmacy mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -16,53 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um +7,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,67 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Redcare Pharmacy auf -21,07 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,55 % geändert.

Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,61 % 1 Monat +11,67 % 3 Monate -16,53 % 1 Jahr -24,72 %

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,01 Mrd.EUR wert.

An den Börsen herrscht heute überwiegend Tristesse: Die wichtigsten Indizes verzeichnen Verluste, mit Ausnahme des S&P 500, der sich knapp im Plus hält. Einige Topwerte sorgen dennoch für Lichtblicke.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.