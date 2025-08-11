    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Stromausfälle im Irak - Temperaturen um 50 Grad Celsius

    Für Sie zusammengefasst
    • Stromausfälle im Irak wegen Sommerhitze und Technik
    • Hohe Temperaturen zwischen 47 und 50 Grad Celsius
    • Schlechte Infrastruktur und Korruption verschärfen Lage

    BAGDAD (dpa-AFX) - Im Irak ist es inmitten der Sommerhitze zu Stromausfällen gekommen. Wegen des hohen Verbrauchs und technischer Ausfälle hätten einige Elektrizitätswerke im Zentrum und Süden des Landes den Betrieb eingestellt, teilte das Energieministerium mit. Der Strom sollte aber innerhalb einiger Stunden wieder fließen. Anwohner in den betroffenen Gebieten wurden aufgefordert, dann möglichst wenig Strom zu verbrauchen.

    Der Irak liegt in einer der heißesten Regionen weltweit. Im Sommer steigen die Temperaturen regelmäßig auf bis zu 50 Grad Celsius. Auch heute lagen sie im Zentrum und Süden zwischen 47 und 50 Grad.

    Die Versorgung mit Strom und Wasser ist im Irak schlecht. Ein Großteil der Infrastruktur ist nach Jahrzehnten der Kriege und Konflikte weiterhin zerstört. Zudem wurden viele längst überfällige Investitionen jahrelang verschleppt. Hinzu kommen die grassierende Korruption und Knappheit beim Treibstoff, der zum Betrieb der Elektrizitätswerke benötigt wird. Immer wieder kommt es zu Protesten wegen der schlechten Stromversorgung./jot/DP/men





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
