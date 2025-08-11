Trump über Putin-Treffen
Ich werde kein Abkommen schließen
Für Sie zusammengefasst
- Trump strebt kein Abkommen zum Ukraine-Krieg an.
- "Ich werde keinen Deal machen", so Trump.
- Verweist auf fehlende Verantwortung in der Sache.
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump strebt für das Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin kein Abkommen zum Ukraine-Krieg an. "Ich werde keinen Deal machen", sagte der Republikaner und verwies darauf, dass dies nicht seine Aufgabe sei./rin/DP/men
