Ich rufe nach Putin-Treffen Selenskyj und Europäer an
Für Sie zusammengefasst
- Trump ruft Selenskyj nach Putin-Treffen an.
- Informiert europäische Staatschefs über Gespräche.
- Treffen mit Putin hat hohe politische Bedeutung.
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will direkt nach dem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj anrufen. Zudem werde er europäische Staats- und Regierungschefs über das Treffen informieren, kündigte der Republikaner an./rin/DP/men
