    Trump

    Ich rufe nach Putin-Treffen Selenskyj und Europäer an

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump ruft Selenskyj nach Putin-Treffen an.
    • Informiert europäische Staatschefs über Gespräche.
    • Treffen mit Putin hat hohe politische Bedeutung.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will direkt nach dem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj anrufen. Zudem werde er europäische Staats- und Regierungschefs über das Treffen informieren, kündigte der Republikaner an./rin/DP/men



