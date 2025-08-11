ROUNDUP
US-Regierung kriegt 15 Prozent bei Chip-Verkäufen nach China
- US-Regierung kassiert 15% bei KI-Chip-Verkäufen.
- Trump wollte anfangs sogar 20% für Nvidia.
- Nvidia kritisiert US-Blockade, fördert Chinas Tech.
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung kassiert einen Anteil von 15 Prozent bei Verkäufen von KI-Chips der amerikanischen Konzerne Nvidia und AMD nach China. Präsident Donald Trump bestätigte die äußerst ungewöhnliche Übereinkunft nach zahlreichen Medienberichten. Er sagte sogar, dass er von Nvidia-Chef Jensen Huang zunächst 20 Prozent verlangt habe - "für das Land".
Trumps Regierung hatte im Frühjahr die Regeln für Halbleiter-Verkäufe nach China weiter verschärft. Dadurch konnte der KI-Chip-Marktführer Nvidia eine Zeit lang nicht einmal seine speziell für den Markt abgespeckten H20-Systeme dorthin liefern.
Der Konzern rechnete dadurch mit einer Milliarden-Belastung. Nvidia-Chef Huang redete auf die US-Regierung ein - und sie kündigte im Juli an, wieder Lieferungen abgeschwächter Chips für Künstliche Intelligenz nach China zu erlauben.
Medienberichten zufolge wurden danach jedoch wochenlang keine Lizenzen gewährt, bis zum vergangenen Freitag. Zuvor hatte sich der Nvidia-Chef am Mittwoch im Weißen Haus mit Trump getroffen.
Kritik an striktem US-Kurs
Die US-Regierung versucht schon seit der Amtszeit von Trumps Vorgänger Joe Biden, den Fortschritt Chinas bei Künstlicher Intelligenz durch schlechteren Zugang zu Hightech-Chips zu bremsen. Nvidia kritisiert, dadurch werde das Land nur eigene Technologien entwickeln und amerikanische Unternehmen neue Konkurrenten auf dem Weltmarkt bekommen.
Vor der US-Blockade im Frühjahr schätzten Analysten, dass Nvidia in diesem Jahr H20-Chips im Wert von mehr als 20 Milliarden Dollar (17,14 Milliarden Euro) nach China verkauft. Im Fall von AMD liegen die Schätzungen aktuell bei drei bis fünf Milliarden Dollar./so/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 150,6 auf Tradegate (11. August 2025, 18:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,09 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,85 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 184,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 200,00USD was eine Bandbreite von +7,92 %/+26,97 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Advanced Micro Devices - 863186 - US0079031078
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Advanced Micro Devices. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Angeblich hat amd in den aktuell (letzte Woche) veröffentlichten Zahlen / Prognose keine China Umsätze eingebaut.
Drum ist es doch gut, wenn die jetzt mit 15% Umsatzabgabe davonkommen und wieder nach China liefern können. Dann kann das China Geschäft auch in die Prognose genommen werden und das heißt: up!
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/1255/board/20250809121050-advanced-micro-devices-inc-75.png
AMD konnte gestern trotz passabler Zahlen, kurstechnisch keinen mehr draufsetzen und fällt zurück. Nach nahezu 150% in der Basis ist das aber auch kein Wunder. Unsere Teilverkäufe und die vorsichtigere Neuausrichtung waren korrekt. Im Nachgang war der Überschuss der I-SKS Ziele zu euphorisch und wird aktuell zurückgenommen. Mehr sehe ich bislang nicht. Abwarten was USA in den nächsten Tagen mit AMD macht. Das ist aber kein Grund für uns, nicht weiter auf AMD zu setzen. Die Aktie dürfte spätestens zum Jahresende die Marke von 200 $ überschreiten und da wollen wir dabei sein.