Trump
Putin und Selenskyj sollen sich treffen
Für Sie zusammengefasst
- Trump fordert Treffen zwischen Putin und Selenskyj.
- Teilnahme am Treffen bei Wunsch möglich, so Trump.
- Gipfel findet am Freitag statt, wichtige Gespräche.
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will, dass sich Kremlchef Wladimir Putin und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach dem für Freitag geplanten Gipfel treffen. Falls gewünscht, werde er an dem Treffen teilnehmen, sagte Trump in Washington./rin/DP/men
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen