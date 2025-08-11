Supermicro erweitert sein NVIDIA Blackwell-Systemportfolio mit neuen direkt flüssigkeitsgekühlten ("Direct Liquid-Cooled", DLC-2) Systemen, verbesserten luftgekühlten Modellen und Front-I/O-Optionen zur Versorgung von KI-Fabriken

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -- Das neue flüssigkeitsgekühlte DLC-2 4U Front-I/O-System bietetStromeinsparungen von bis zu 40 % im Rechenzentrum- Das luftgekühlte 8U Front-I/O-System bietet eine höhere Flexibilität bei derKonfiguration des Systemspeichers, eine höhere Dichte und eine bessereWartbarkeit in kalten Gängen- Die neuen luft- oder flüssigkeitsgekühlten Front-I/O-Konfigurationen erweiterndie Auswahlmöglichkeiten der Kunden und bedienen breitere AIFactory-UmgebungenSupermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein IT-Komplettlösungsanbieter für KI, HPC,Cloud, Storage und 5G/Edge, gab heute die Erweiterung seines NVIDIABlackwell-Systemportfolios mit dem neuen flüssigkeitsgekühlten 4U DLC-2 NVIDIAHGX B200 System bekannt, das für die Serienauslieferung bereit ist, sowie dieEinführung eines luftgekühlten 8U Front-I/O-Systems. Die neuen Systeme vonSupermicro sind auf die anspruchsvollsten großen KI-Trainings- undCloud-Scale-Inferenz-Workloads zugeschnitten und rationalisieren dieBereitstellung, Verwaltung und Wartung von luft- oder flüssigkeitsgekühltenKI-Infrastrukturen. Sie wurden für die Unterstützung der kommenden NVIDIA HGXB300-Plattformen entwickelt und ermöglichen einen einfachen Front-I/O-Zugang,vereinfachen die Verkabelung, verbessern die thermische Effizienz und dieRechendichte und reduzieren die Betriebskosten ("Operating Expense", OPEX)."Das DLC-2-fähige NVIDIA HGX B200-System von Supermicro steht an der Spitzeunseres Portfolios, um größere Energieeinsparungen und schnellere Online-Zeitenfür KI-Factory-Implementierungen zu erzielen", sagte Charles Liang,Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von Supermicro. "Unsere BuildingBlock-Architektur ermöglicht es uns, schnell Lösungen zu liefern, die genau aufdie Wünsche unserer Kunden zugeschnitten sind. Das umfangreiche Portfolio vonSupermicro kann nun präzise optimierte NVIDIA Blackwell Lösungen für eineVielzahl von KI-Infrastrukturumgebungen anbieten, unabhängig davon, ob sie ineiner luft- oder flüssigkeitsgekühlten Einrichtung eingesetzt werden."Weitere Informationen finden Sie unterhttps://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4484832-1&h=4114504154&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4484832-1%26h%3D3869274884%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Faccelerators%252Fnvidia%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Faccelerators%252Fnvidia&a=https%3A%2F%2Fwww.supermicro.com%2Fen%2