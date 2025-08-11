    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNasdaq Inc. Aktie AktievorwärtsNachrichten zu Nasdaq Inc. Aktie
    Supermicro erweitert sein NVIDIA Blackwell-Systemportfolio mit neuen direkt flüssigkeitsgekühlten ("Direct Liquid-Cooled", DLC-2) Systemen, verbesserten luftgekühlten Modellen und Front-I/O-Optionen zur Versorgung von KI-Fabriken

    San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -

    - Das neue flüssigkeitsgekühlte DLC-2 4U Front-I/O-System bietet
    Stromeinsparungen von bis zu 40 % im Rechenzentrum
    - Das luftgekühlte 8U Front-I/O-System bietet eine höhere Flexibilität bei der
    Konfiguration des Systemspeichers, eine höhere Dichte und eine bessere
    Wartbarkeit in kalten Gängen
    - Die neuen luft- oder flüssigkeitsgekühlten Front-I/O-Konfigurationen erweitern
    die Auswahlmöglichkeiten der Kunden und bedienen breitere AI
    Factory-Umgebungen

    Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein IT-Komplettlösungsanbieter für KI, HPC,
    Cloud, Storage und 5G/Edge, gab heute die Erweiterung seines NVIDIA
    Blackwell-Systemportfolios mit dem neuen flüssigkeitsgekühlten 4U DLC-2 NVIDIA
    HGX B200 System bekannt, das für die Serienauslieferung bereit ist, sowie die
    Einführung eines luftgekühlten 8U Front-I/O-Systems. Die neuen Systeme von
    Supermicro sind auf die anspruchsvollsten großen KI-Trainings- und
    Cloud-Scale-Inferenz-Workloads zugeschnitten und rationalisieren die
    Bereitstellung, Verwaltung und Wartung von luft- oder flüssigkeitsgekühlten
    KI-Infrastrukturen. Sie wurden für die Unterstützung der kommenden NVIDIA HGX
    B300-Plattformen entwickelt und ermöglichen einen einfachen Front-I/O-Zugang,
    vereinfachen die Verkabelung, verbessern die thermische Effizienz und die
    Rechendichte und reduzieren die Betriebskosten ("Operating Expense", OPEX).

    "Das DLC-2-fähige NVIDIA HGX B200-System von Supermicro steht an der Spitze
    unseres Portfolios, um größere Energieeinsparungen und schnellere Online-Zeiten
    für KI-Factory-Implementierungen zu erzielen", sagte Charles Liang,
    Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von Supermicro. "Unsere Building
    Block-Architektur ermöglicht es uns, schnell Lösungen zu liefern, die genau auf
    die Wünsche unserer Kunden zugeschnitten sind. Das umfangreiche Portfolio von
    Supermicro kann nun präzise optimierte NVIDIA Blackwell Lösungen für eine
    Vielzahl von KI-Infrastrukturumgebungen anbieten, unabhängig davon, ob sie in
    einer luft- oder flüssigkeitsgekühlten Einrichtung eingesetzt werden."

    Weitere Informationen finden Sie unter
    https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia (https://c212.net/c/link/?t=0&
    l=de&o=4484832-1&h=4114504154&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l
    %3Den%26o%3D4484832-1%26h%3D3869274884%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.
    com%252Fen%252Faccelerators%252Fnvidia%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.
    com%252Fen%252Faccelerators%252Fnvidia&a=https%3A%2F%2Fwww.supermicro.com%2Fen%2
