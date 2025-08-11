Supermicro erweitert sein NVIDIA Blackwell-Systemportfolio mit neuen direkt flüssigkeitsgekühlten ("Direct Liquid-Cooled", DLC-2) Systemen, verbesserten luftgekühlten Modellen und Front-I/O-Optionen zur Versorgung von KI-Fabriken
San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -
- Das neue flüssigkeitsgekühlte DLC-2 4U Front-I/O-System bietet
Stromeinsparungen von bis zu 40 % im Rechenzentrum
- Das luftgekühlte 8U Front-I/O-System bietet eine höhere Flexibilität bei der
Konfiguration des Systemspeichers, eine höhere Dichte und eine bessere
Wartbarkeit in kalten Gängen
- Die neuen luft- oder flüssigkeitsgekühlten Front-I/O-Konfigurationen erweitern
die Auswahlmöglichkeiten der Kunden und bedienen breitere AI
Factory-Umgebungen
Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein IT-Komplettlösungsanbieter für KI, HPC,
Cloud, Storage und 5G/Edge, gab heute die Erweiterung seines NVIDIA
Blackwell-Systemportfolios mit dem neuen flüssigkeitsgekühlten 4U DLC-2 NVIDIA
HGX B200 System bekannt, das für die Serienauslieferung bereit ist, sowie die
Einführung eines luftgekühlten 8U Front-I/O-Systems. Die neuen Systeme von
Supermicro sind auf die anspruchsvollsten großen KI-Trainings- und
Cloud-Scale-Inferenz-Workloads zugeschnitten und rationalisieren die
Bereitstellung, Verwaltung und Wartung von luft- oder flüssigkeitsgekühlten
KI-Infrastrukturen. Sie wurden für die Unterstützung der kommenden NVIDIA HGX
B300-Plattformen entwickelt und ermöglichen einen einfachen Front-I/O-Zugang,
vereinfachen die Verkabelung, verbessern die thermische Effizienz und die
Rechendichte und reduzieren die Betriebskosten ("Operating Expense", OPEX).
"Das DLC-2-fähige NVIDIA HGX B200-System von Supermicro steht an der Spitze
unseres Portfolios, um größere Energieeinsparungen und schnellere Online-Zeiten
für KI-Factory-Implementierungen zu erzielen", sagte Charles Liang,
Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von Supermicro. "Unsere Building
Block-Architektur ermöglicht es uns, schnell Lösungen zu liefern, die genau auf
die Wünsche unserer Kunden zugeschnitten sind. Das umfangreiche Portfolio von
Supermicro kann nun präzise optimierte NVIDIA Blackwell Lösungen für eine
Vielzahl von KI-Infrastrukturumgebungen anbieten, unabhängig davon, ob sie in
einer luft- oder flüssigkeitsgekühlten Einrichtung eingesetzt werden."
Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia
l=de&o=4484832-1&h=4114504154&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l
%3Den%26o%3D4484832-1%26h%3D3869274884%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.
com%252Fen%252Faccelerators%252Fnvidia%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.
com%252Fen%252Faccelerators%252Fnvidia&a=https%3A%2F%2Fwww.supermicro.com%2Fen%2
