Intuit Aktie unter starkem Abgabedruck - 11.08.2025

Die Intuit Aktie notiert aktuell bei 613,05€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,91 % nachgegeben, was einem Verlust von -31,65 € entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Intuit ist ein führender Anbieter von Finanzsoftwarelösungen, bekannt für QuickBooks, TurboTax und Mint. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung in den USA und konkurriert mit H&R Block, Xero und Sage. Es hebt sich durch benutzerfreundliche Software und umfassende Produktintegration ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Intuit in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +10,39 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,17 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,42 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Intuit +5,27 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,09 % geändert.

Intuit Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,17 % 1 Monat +0,42 % 3 Monate +10,39 % 1 Jahr +11,16 %

Informationen zur Intuit Aktie

Es gibt 279 Mio. Intuit Aktien. Damit ist das Unternehmen 171,83 Mrd.EUR wert.

Intuit Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intuit Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intuit Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.