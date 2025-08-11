Commerzbank Aktie heute im Plus - 11.08.2025

Die Commerzbank Aktie konnte bisher um +3,38 % auf 35,76€ zulegen. Das sind +1,17 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Commerzbank über einen Zuwachs von +35,66 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Commerzbank Aktie damit um +8,27 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,18 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +119,93 % gewonnen.

Commerzbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,27 % 1 Monat +19,18 % 3 Monate +35,66 % 1 Jahr +178,11 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die beeindruckende Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie, die in den letzten Monaten stark gestiegen ist. Einige Teilnehmer überlegen, ob sie ihre Gewinne realisieren oder weiter investieren sollen, da die Aktie trotz der hohen Bewertung weiterhin Potenzial zeigt. Die Aussicht auf steigende Kurse wird durch mögliche Übernahmen und eine erhöhte Nachfrage nach Aktien befeuert. Zudem wird die Möglichkeit eines Shortsqueezes diskutiert, da der Markt an verfügbaren Aktien knapp ist.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,46 Mrd. wert.

Nach zuletzt deutlicher Erholung hat der deutsche Aktienmarkt zum Beginn der neuen Börsenwoche vor dem Hintergrund einiger Ungewissheiten nachgegeben. Der Dax schloss am Montag mit einem Minus von 0,34 Prozent bei 24.081,34 Punkten. Für den MDax …

An den Börsen herrscht heute überwiegend Tristesse: Die wichtigsten Indizes verzeichnen Verluste, mit Ausnahme des S&P 500, der sich knapp im Plus hält. Einige Topwerte sorgen dennoch für Lichtblicke.

Zum Wochenstart hat der Dax Verluste gemacht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.081 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.Am unteren Ende …

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.