PUMA - Aktie verliert deutlich - 11.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die PUMA Aktie. Mit einer Performance von -4,36 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten PUMA Aktionäre einen Verlust von -20,89 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um -1,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,02 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von PUMA -58,78 % verloren.

PUMA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,62 % 1 Monat -23,02 % 3 Monate -20,89 % 1 Jahr -48,07 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Unsicherheit und die Kursentwicklung der Puma Aktie. Einige Anleger erwarten einen weiteren Kursrückgang und warten auf den richtigen Zeitpunkt zum Einstieg. Es herrscht Unsicherheit über die Zukunft von Puma, obwohl eine Insolvenz nicht erwartet wird. Es gibt Skepsis, ob der aktuelle Kurs der Tiefstpunkt ist, und einige halten es für zu riskant, die Aktie zu halten. Ein Teil der Diskussion dreht sich um kurzfristige Handelsmöglichkeiten, während langfristige Investoren in diesem Jahr keine großen Gewinne erwarten. Bedenken bestehen hinsichtlich der Fähigkeit des neuen CEO, das Unternehmen erfolgreich zu führen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PUMA eingestellt.

Informationen zur PUMA Aktie

Es gibt 150 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,60 Mrd. wert.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 20 auf 19 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. EEr habe die Schätzungen nach der Halbjahresberichtssaison überarbeitet, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag …

PUMA Aktie jetzt kaufen?

Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.