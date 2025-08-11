monday.com - Aktie crasht -26,48 % - 11.08.2025

Mit einer Performance von -26,48 % musste die monday.com Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

monday.com revolutioniert die Teamarbeit mit einer flexiblen Plattform, die sich nahtlos in bestehende Systeme integriert und durch intuitive Bedienung überzeugt.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten monday.com Aktionäre einen Verlust von -12,71 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die monday.com Aktie damit um -0,59 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,28 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei monday.com auf -4,62 %.

monday.com Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,59 % 1 Monat -15,28 % 3 Monate -12,71 % 1 Jahr +2,82 %

Informationen zur monday.com Aktie

Es gibt 48 Mio. monday.com Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,45 Mrd. wert.

monday.com (NASDAQ: MNDY) today reported financial results for its second quarter ended June 30, 2025. Management Commentary: “Q2 marked another strong quarter for monday.com, with continued revenue growth and rapidly growing demand for our broad …

monday.com Aktie jetzt kaufen?

Ob die monday.com Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur monday.com Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.