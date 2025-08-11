Marktgeflüster
Eingriff in Wirtschaft: Was unterscheidet Trump von Chinas Xi Jinping?
Donald Trump erhebt nun nicht nur Zölle auf Produkte aus anderen Ländern, sondern auch Zölle auf Unternehmen wie Nvidia und AMD. Damit ist eine weitere rote Linie überschritten
Donald Trump erhebt nun nicht nur Zölle auf Produkte aus anderen Ländern, sondern auch Zölle auf Unternehmen wie Nvidia und AMD. Damit ist eine weitere rote Linie überschritten - was unterscheidet eigentlich Trump noch von Chinas Xi Jinping, der ebenfalls massiv auf staatliche Lenkung der Wirtschaft setzt? Die USA haben nun einen Staatskapitalismus, keine freie Wirtschaft mehr - und die Aktienmärkte nehmen das achselzuckend zur Kenntnis und verkennen damit erneut die Gefahr, die von Trump ausgeht. Diese Versagen der Aktienmärkte, als Korrektiv zu wirken und so dem US-Präsidenten Grenzen zu setzen, wird sich rächen! Die Märke warten auf die morgigen US-Inflationsdaten an einem uninspirierten Handelstag..
Hinweise aus Video:
1. Gold-Krieg in Mali: Russland gegen China
2. Gold-Setup aus Fugmann´s Trading Woche:
Das Video "Eingriff in Wirtschaft: Was unterscheidet Trump von Chinas Xi Jinping?" sehen Sie hier..