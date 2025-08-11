RBC stuft MUNICH RE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 572 auf 566 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wie Mandeep Jagpal am Montag schrieb, steht der Rückversicherer nach dem ersten Halbjahr mit Blick auf Umsatz- und Gewinnentwicklung nun unter Druck./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:30 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 569,2EUR auf Tradegate (11. August 2025, 19:24 Uhr) gehandelt.





