Börsen Update USA - 11.08. - Dow Jones schwach -0,41 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:56) bei 43.998,89 PKT und fällt um -0,41 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +1,60 %, Procter & Gamble +1,43 %, Johnson & Johnson +1,11 %, 3M +1,06 %, Sherwin-Williams +0,74 %

Flop-Werte: Caterpillar -2,57 %, IBM -2,46 %, Cisco Systems -1,80 %, Salesforce -1,58 %, Apple -0,91 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 23.592,82 PKT und fällt um -0,08 %.

Top-Werte: Tesla +4,12 %, Intel +4,08 %, Electronic Arts +3,74 %, Micron Technology +3,32 %, Vertex Pharmaceuticals +2,66 %

Flop-Werte: Atlassian Registered (A) -5,13 %, Intuit -4,61 %, Workday (A) -3,04 %, Diamondback Energy -2,62 %, Monster Beverage -2,58 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.384,76 PKT und fällt um -0,09 %.

Top-Werte: TKO GROUP HOLDINGS Registered (A) +8,00 %, Albemarle +7,22 %, Coinbase +4,89 %, Tesla +4,12 %, Intel +4,08 %

Flop-Werte: The Hershey -4,84 %, Intuit -4,61 %, EPAM Systems -3,84 %, Builders Firstsource -3,74 %