Kexing Biopharm geht strategische Partnerschaft mit IQVIA ein, um die globale Expansion zu beschleunigen

In den letzten Jahren hat Kexing Biopharm bedeutende Schritte in Richtung Internationalisierung unternommen, indem es eine einzigartige Globalisierungsplattform aufgebaut hat, die fortschrittliche F&E-Kapazitäten mit einer agilen kommerziellen Umsetzung verbindet. Das Unternehmen hat den Markteintritt mehrerer hochwertiger pharmazeutischer Produkte in Übersee erfolgreich unterstützt. Das einlizensierte nab-Paclitaxel hat bereits eine schnelle Zulassung und Markteinführung in mehreren wichtigen Ländern erreicht. In der Zwischenzeit treibt das Unternehmen seine F&E-Pipeline zügig voran und konzentriert sich dabei auf Therapiebereiche wie Antivirus, Antitumor, Immunsuppressiva und Stoffwechselerkrankungen.

SHENZHEN, China, 11. August 2025 /PRNewswire/ -- Kexing Biopharm (688136.SH) ist offiziell eine umfassende strategische Partnerschaft mit IQVIA(NYSE:IQV) eingegangen. IQVIA ist ein weltweit führender Anbieter von klinischen Forschungsdienstleistungen, kommerziellen Informationen und Healthcare Intelligence für die Biowissenschafts- und Gesundheitsbranche. Ziel der Partnerschaft ist es, die weltweite klinische Entwicklung, Zulassung und Vermarktung der innovativen Medikamente und Biosimilars von Kexing zu beschleunigen, wobei der strategische Schwerpunkt auf Europa und anderen regulierten internationalen Märkten liegt.

Diese Partnerschaft nutzt das umfassende Fachwissen von IQVIA in den Bereichen globales Design klinischer Studien, regulatorische Strategie und datengestützte Erkenntnisse. Durch die Kombination der innovativen Produktpipeline von Kexing mit der globalen operativen Infrastruktur von IQVIA wollen die beiden Unternehmen die Effizienz von Studien steigern und einen schnelleren Zugang zu internationalen Märkten ermöglichen. Es wird erwartet, dass die Zusammenarbeit die globalen Entwicklungskapazitäten von Kexing erheblich stärken und den Übergang zu einem internationalen biopharmazeutischen Innovator beschleunigen wird.

Während der Unterzeichnungszeremonie hob Brian Mi, Vorstandsvorsitzender von IQVIA Asia Pacific, die raschen Fortschritte von Kexing bei der Kommerzialisierung und Produktinnovation in Übersee hervor und erklärte, dass die Zusammenarbeit beiden Parteien neue Möglichkeiten eröffnen werde. Yanqing Zhao, Geschäftsführer von Kexing Biopharm, betonte, dass die globalen klinischen Datenressourcen von IQVIA, die Einblicke in die Patientensituation und das regulatorische Wissen eine entscheidende Rolle bei der Optimierung der Entwicklungsstrategie, der Verbesserung der Erfolgsraten und der Beschleunigung der globalen Zulassungsfristen spielen werden.

Kexing Biopharm ist ein innovatives biopharmazeutisches Unternehmen, das sich hauptsächlich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von rekombinanten Proteinmedikamenten und mikroökologischen Präparaten beschäftigt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die antivirale Therapie und die Behandlung von Tumor-, Autoimmun-, Stoffwechsel- und degenerativen Erkrankungen sowie auf andere therapeutische Bereiche und widmet sich dem Aufbau modernster biotechnologischer Plattformen für neue Proteine, neue Antikörper, Nukleinsäuren und andere Arzneimittel. Gemäß dem plattformgesteuerten Entwicklungsmodell „Innovation+Internationalisierung" erforscht es auch die umfassende Anwendung der Biotechnologie auf dem großen Gesundheitssektor. Die strategische Allianz spiegelt das langfristige Engagement von Kexing Biopharm für die internationale Expansion durch wissenschaftliche Strenge, effiziente Umsetzung und starke Partnerschaften wider. Auch in Zukunft wird Kexing die globale Zusammenarbeit weiter vertiefen, um Patienten auf der ganzen Welt mehr hochwertige chinesische pharmazeutische Innovationen zur Verfügung zu stellen.

