Kommentar Mitteldeutsche Zeitung zu Solarförderung

Wirtschaft/Energie/Solar (ots) - Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche

(CDU) will die Solarförderung kappen. Reflexartig ruft der stellvertretende

Grünen-Chef Sven Giegold zum "geballten Widerstand gegen die Kürzungspläne" auf.

Er fürchtet, dass die Energiewende ausgebremst wird. Doch das Gegenteil ist der

Fall. Je eher die Erneuerbaren Energien vom Staatstropf wegkommen, umso besser

ist es für die Branche und das Klima.



Es gibt in Deutschland bereits zahlreiche Start-ups und Energieversorger, die

mit dem Kauf und dem Verkauf von Sonnenstrom für ihre Kunden ein erfolgreiches

Geschäft aufgebaut haben - ohne Subventionen. Sind große und kleine Solaranlagen

in Kombination mit Speichern wirtschaftlich erfolgreich, dann braucht es keine

neuen Gas- oder gar Atomkraftwerke.



