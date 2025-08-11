Kommentar Mitteldeutsche Zeitung zu Solarförderung

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Wirtschaft/Energie/Solar (ots) - Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche
    (CDU) will die Solarförderung kappen. Reflexartig ruft der stellvertretende
    Grünen-Chef Sven Giegold zum "geballten Widerstand gegen die Kürzungspläne" auf.
    Er fürchtet, dass die Energiewende ausgebremst wird. Doch das Gegenteil ist der
    Fall. Je eher die Erneuerbaren Energien vom Staatstropf wegkommen, umso besser
    ist es für die Branche und das Klima.

    Es gibt in Deutschland bereits zahlreiche Start-ups und Energieversorger, die
    mit dem Kauf und dem Verkauf von Sonnenstrom für ihre Kunden ein erfolgreiches
    Geschäft aufgebaut haben - ohne Subventionen. Sind große und kleine Solaranlagen
    in Kombination mit Speichern wirtschaftlich erfolgreich, dann braucht es keine
    neuen Gas- oder gar Atomkraftwerke.

