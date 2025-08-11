Trump stellt klar
Keine Zölle auf Gold
- Trump schließt Zölle auf Goldimporte aus.
- Goldpreis stieg nach Zollgerüchten an.
- Ein-Kilo-Barren betroffen, Schweiz stark betroffen.
WASHINGTON (dpa-AFX) - Wenige Tage nach einem Zeitungsbericht über angebliche neue Zölle auf bestimmte Goldeinfuhren aus dem Ausland hat US-Präsident Donald Trump mögliche Handelshemmnisse ausgeschlossen. "Gold wird nicht mit Zöllen belegt!", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Vor wenigen Tagen hatte die "Financial Times" unter Berufung auf eine Mitteilung der Zollbehörde Customs Border Protection Agency (CBS) über neue Zölle auf bestimmte Goldprodukte berichtet und damit den Goldpreis nach oben getrieben.
Der Artikel der "Financial Times" legte nahe, dass Goldbarren mit einem Gewicht von einem Kilo und von 100 Unzen (3,11 Kilo) mit Abgaben belegt werden sollen. Die Mitteilung in einem sogenannten Ruling Letter datiere vom 31. Juli und liege der Zeitung vor, hieß es. In den USA dienen diese zur Klarstellung der Handelspolitik durch die Zollbehörde. Ein-Kilo-Barren sind das am häufigsten gehandelte Größenformat an der New Yorker Terminbörse Comex.
Stark betroffen von einem solchen Einfuhrzoll wäre vor allem auch die Schweiz gewesen. Die Ein-Kilo-Barren machen einen Großteil der Schweizer Goldexporte in die USA aus. In der Schweiz werden die in London üblichen Größenformate oft in die in New York gängigen Größen umgegossen./ngu/DP/he
Gut dass du das ansprichst....Öl ist das Blut der Erde...wird in den Tiefen der Erde aus Unmengen von Kohlenstoff in reiner und Methanform unter Druck Hitze Wasser und Katalysatoren reaktormäßig hergestellt....und läuft somit nach...Der Mythos von fossilen Brennstoffen dient nur der vermeintlichen Knappheit und Geldmache..
Nein, es kommt kein Goldverbot. Einige US-Staaten lassen Gold doch gerade als gesetzliches Zahlungsmittel zu.