Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 11.08.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.08.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -5,86 %
Platz 1
Performance 1M: -15,30 %
Intuit
Tagesperformance: -4,73 %
Platz 2
Performance 1M: +0,42 %
Electronic Arts
Tagesperformance: +4,68 %
Platz 3
Performance 1M: +11,44 %
Intel
Tagesperformance: +4,01 %
Platz 4
Performance 1M: -14,49 %
Tesla
Tagesperformance: +4,01 %
Platz 5
Performance 1M: +7,53 %
Micron Technology
Tagesperformance: +3,41 %
Platz 6
Performance 1M: -2,41 %
Workday (A)
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 7
Performance 1M: -2,88 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,66 %
Platz 8
Performance 1M: -22,67 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 9
Performance 1M: +14,36 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 10
Performance 1M: -0,60 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 11
Performance 1M: -7,41 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +2,52 %
Platz 12
Performance 1M: -5,66 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 13
Performance 1M: -10,62 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 14
Performance 1M: -4,07 %
Autodesk
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 15
Performance 1M: +1,13 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 16
Performance 1M: -5,53 %
