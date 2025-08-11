Brockhaus Technologies: H1 2025 Umsatz & EBITDA Prognose bestätigt!
Brockhaus Technologies AG präsentiert im H1 2025 beeindruckende Zahlen mit einem Umsatz von € 111,9 Mio. und einem stabilen Wachstum von 2,6%.
- Brockhaus Technologies AG erzielt im H1 2025 vorläufige Umsatzerlöse von € 111,9 Mio., was einem organischen Wachstum von +2,6% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das bereinigte EBITDA für den gleichen Zeitraum beträgt € 25,1 Mio. mit einer EBITDA-Marge von 22,4%.
- Im Segment HR Benefit & Mobility Platform steigen die Umsatzerlöse um +2,9% auf € 97,5 Mio., während das bereinigte EBITDA auf € 26,8 Mio. sinkt.
- Im Segment Security Technologies bleiben die Umsatzerlöse mit € 14,4 Mio. stabil, das bereinigte EBITDA steigt jedoch auf € 1,5 Mio.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert: Umsatzerlöse zwischen € 225 Mio. und € 235 Mio. sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen € 50 Mio. und € 55 Mio.
- Der Halbjahresfinanzbericht wird am 14. August 2025 veröffentlicht, gefolgt von einem Earnings Call um 16:00 Uhr (MESZ).
Der Kurs von Brockhaus Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,725EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,50 %
im Minus.
-0,75 %
-2,27 %
-12,54 %
-16,23 %
-54,74 %
-35,01 %
-59,88 %
-62,07 %
