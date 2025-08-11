Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 11.08.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.08.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
Tagesperformance: +10,06 %
Platz 1
Performance 1M: -4,57 %
Albemarle
Tagesperformance: +7,29 %
Platz 2
Performance 1M: +7,00 %
Electronic Arts
Tagesperformance: +4,81 %
Platz 3
Performance 1M: +11,44 %
Viatris
Tagesperformance: +4,71 %
Platz 4
Performance 1M: +4,96 %
Intuit
Tagesperformance: -4,70 %
Platz 5
Performance 1M: +0,42 %
Coinbase
Tagesperformance: +4,30 %
Platz 6
Performance 1M: -16,86 %
The Hershey
Tagesperformance: -4,19 %
Platz 7
Performance 1M: +12,01 %
Tesla
Tagesperformance: +4,02 %
Platz 8
Performance 1M: +7,53 %
Intel
Tagesperformance: +4,01 %
Platz 9
Performance 1M: -14,49 %
EPAM Systems
Tagesperformance: -3,70 %
Platz 10
Performance 1M: -10,78 %
Micron Technology
Tagesperformance: +3,41 %
Platz 11
Performance 1M: -2,41 %
Alexandria Real Estate Equities
Tagesperformance: -3,18 %
Platz 12
Performance 1M: -5,96 %
Edison
Tagesperformance: +3,17 %
Platz 13
Performance 1M: +5,98 %
Paycom Software
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 14
Performance 1M: +0,59 %
Align Technology
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 15
Performance 1M: -31,42 %
Workday (A)
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 16
Performance 1M: -2,88 %
Altria Group
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 17
Performance 1M: +9,61 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 18
Performance 1M: -15,23 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 19
Performance 1M: -7,41 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 20
Performance 1M: -22,67 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 21
Performance 1M: -0,60 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 22
Performance 1M: -21,77 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 23
Performance 1M: +2,00 %
Corteva
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 24
Performance 1M: -5,23 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -2,60 %
Platz 25
Performance 1M: +14,36 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: +2,52 %
Platz 26
Performance 1M: -9,74 %
Cencora
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 27
Performance 1M: -3,74 %
Salesforce
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 28
Performance 1M: -8,58 %
eBay
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 29
Performance 1M: +20,28 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 30
Performance 1M: -1,92 %
Moderna
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 31
Performance 1M: -23,42 %
Corpay
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 32
Performance 1M: -9,76 %
IBM
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 33
Performance 1M: -15,46 %
Teradyne
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 34
Performance 1M: +8,60 %
Boston Properties
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 35
Performance 1M: -9,67 %
Air Products & Chemicals
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 36
Performance 1M: -1,22 %
Fidelity National Information Services
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 37
Performance 1M: -10,35 %
AES
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 38
Performance 1M: +5,07 %
Autodesk
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 39
Performance 1M: +1,13 %
