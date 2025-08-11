Cango Inc. erwirbt 50-MW-Bitcoin-Mining-Anlage in Georgia und legt damit den Grundstein für zukünftige Energiestrategie
Hongkong (ots/PRNewswire) - Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" oder das
"Unternehmen") gab heute den Erwerb einer voll funktionsfähigen
50-MW-Mining-Anlage im US-Bundesstaat Georgia für insgesamt 19,5 Mio. US-Dollar
in bar bekannt. Dies ist ein entscheidender Schritt, der den Übergang des
Unternehmens zu einer diversifizierten Strategie markiert, die ein robustes
Portfolio von Bitcoin-Mining- und Energieinfrastrukturen verwaltet.
Diese Transaktion ist der erste Schritt von Cango, um sein Portfolio an eigenen
und selbst betriebenen Mining-Anlagen stetig zu erweitern. Durch den gezielten
Erwerb kostengünstiger Stromerzeugungsanlagen will Cango die betriebliche
Effizienz, die Kostendisziplin und die langfristige finanzielle Stabilität
verbessern und gleichzeitig die Grundlage für eine fortschrittlichere
Energiestrategie für die Zukunft schaffen.
Die Einrichtung hatte die Miner von Cango im Rahmen einer Hosting-Vereinbarung
mit einem Drittanbieter untergebracht. Nach der Übernahme wird Cango 30 MW für
den Eigenbetrieb und 20 MW für Hosting-Dienste für Drittkunden einsetzen. Voll
ausgestattet mit der notwendigen Mining-Infrastruktur, Unterkünften für das
Personal und unterstützenden Einrichtungen ermöglicht die Anlage Cango einen
nahtlosen Übergang für Cango. Mit dieser Akquisition beginnt Cango mit dem
Aufbau eines eigenen operativen Know-hows, das für die Verwaltung eigener
Mining-Standorte erforderlich ist, und stärkt damit die technische und
betriebswirtschaftliche Basis des Unternehmens. Mit dem Aufbau dieser
Infrastruktur legt Cango auch den strategischen Grundstein für eine schrittweise
Umstellung auf die Energieversorgung von High-Performance-Computing
(HPC)-Anwendungen, um das langfristige Potenzial seiner Standorte über das
Bitcoin-Mining hinaus zu erweitern und gleichzeitig das intern entwickelte
operative und technische Know-how zu nutzen.
Peng Yu, CEO von Cango, sagte: "Diese Akquisition ist ein entscheidender
Meilenstein und markiert den Beginn unserer vertikalen Integration auf dem Weg
zu einem stärker diversifizierten und widerstandsfähigen Portfolio von
Bitcoin-Mining-Sites und Energieinfrastruktur. Durch die Integration
langfristiger Stromlieferverträge in unser Portfolio und die Erschließung neuer
Einnahmequellen optimieren wir die Stromkosten, erweitern unsere
Betriebskapazität und stärken unsere finanzielle Nachhaltigkeit. Diese Übernahme
entspricht unserer langfristigen Vision, der führende Anbieter von Mining- und
Energielösungen zu werden."
Investor Relations-Kontakt
Juliet YE, Head of Communications
Cango Inc.
E-Mail: mailto:ir@cangoonline.com
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cango-inc-erwirb
t-50-mw-bitcoin-mining-anlage-in-georgia-und-legt-damit-den-grundstein-fur-zukun
ftige-energiestrategie-302526697.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180408/6094829
OTS: Cango Inc.
