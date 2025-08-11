    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCango AktievorwärtsNachrichten zu Cango
    Cango Inc. erwirbt 50-MW-Bitcoin-Mining-Anlage in Georgia und legt damit den Grundstein für zukünftige Energiestrategie

    Hongkong (ots/PRNewswire) - Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" oder das
    "Unternehmen") gab heute den Erwerb einer voll funktionsfähigen
    50-MW-Mining-Anlage im US-Bundesstaat Georgia für insgesamt 19,5 Mio. US-Dollar
    in bar bekannt. Dies ist ein entscheidender Schritt, der den Übergang des
    Unternehmens zu einer diversifizierten Strategie markiert, die ein robustes
    Portfolio von Bitcoin-Mining- und Energieinfrastrukturen verwaltet.

    Diese Transaktion ist der erste Schritt von Cango, um sein Portfolio an eigenen
    und selbst betriebenen Mining-Anlagen stetig zu erweitern. Durch den gezielten
    Erwerb kostengünstiger Stromerzeugungsanlagen will Cango die betriebliche
    Effizienz, die Kostendisziplin und die langfristige finanzielle Stabilität
    verbessern und gleichzeitig die Grundlage für eine fortschrittlichere
    Energiestrategie für die Zukunft schaffen.

    Die Einrichtung hatte die Miner von Cango im Rahmen einer Hosting-Vereinbarung
    mit einem Drittanbieter untergebracht. Nach der Übernahme wird Cango 30 MW für
    den Eigenbetrieb und 20 MW für Hosting-Dienste für Drittkunden einsetzen. Voll
    ausgestattet mit der notwendigen Mining-Infrastruktur, Unterkünften für das
    Personal und unterstützenden Einrichtungen ermöglicht die Anlage Cango einen
    nahtlosen Übergang für Cango. Mit dieser Akquisition beginnt Cango mit dem
    Aufbau eines eigenen operativen Know-hows, das für die Verwaltung eigener
    Mining-Standorte erforderlich ist, und stärkt damit die technische und
    betriebswirtschaftliche Basis des Unternehmens. Mit dem Aufbau dieser
    Infrastruktur legt Cango auch den strategischen Grundstein für eine schrittweise
    Umstellung auf die Energieversorgung von High-Performance-Computing
    (HPC)-Anwendungen, um das langfristige Potenzial seiner Standorte über das
    Bitcoin-Mining hinaus zu erweitern und gleichzeitig das intern entwickelte
    operative und technische Know-how zu nutzen.

    Peng Yu, CEO von Cango, sagte: "Diese Akquisition ist ein entscheidender
    Meilenstein und markiert den Beginn unserer vertikalen Integration auf dem Weg
    zu einem stärker diversifizierten und widerstandsfähigen Portfolio von
    Bitcoin-Mining-Sites und Energieinfrastruktur. Durch die Integration
    langfristiger Stromlieferverträge in unser Portfolio und die Erschließung neuer
    Einnahmequellen optimieren wir die Stromkosten, erweitern unsere
    Betriebskapazität und stärken unsere finanzielle Nachhaltigkeit. Diese Übernahme
    entspricht unserer langfristigen Vision, der führende Anbieter von Mining- und
    Energielösungen zu werden."

    Investor Relations-Kontakt

    Juliet YE, Head of Communications

    Cango Inc.

    E-Mail: mailto:ir@cangoonline.com

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cango-inc-erwirb
    t-50-mw-bitcoin-mining-anlage-in-georgia-und-legt-damit-den-grundstein-fur-zukun
    ftige-energiestrategie-302526697.html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180408/6094829
    OTS: Cango Inc.


