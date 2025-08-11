Cango Inc. erwirbt 50-MW-Bitcoin-Mining-Anlage in Georgia und legt damit den Grundstein für zukünftige Energiestrategie

Hongkong (ots/PRNewswire) - Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" oder das

"Unternehmen") gab heute den Erwerb einer voll funktionsfähigen

50-MW-Mining-Anlage im US-Bundesstaat Georgia für insgesamt 19,5 Mio. US-Dollar

in bar bekannt. Dies ist ein entscheidender Schritt, der den Übergang des

Unternehmens zu einer diversifizierten Strategie markiert, die ein robustes

Portfolio von Bitcoin-Mining- und Energieinfrastrukturen verwaltet.



Diese Transaktion ist der erste Schritt von Cango, um sein Portfolio an eigenen

und selbst betriebenen Mining-Anlagen stetig zu erweitern. Durch den gezielten

Erwerb kostengünstiger Stromerzeugungsanlagen will Cango die betriebliche

Effizienz, die Kostendisziplin und die langfristige finanzielle Stabilität

verbessern und gleichzeitig die Grundlage für eine fortschrittlichere

Energiestrategie für die Zukunft schaffen.







mit einem Drittanbieter untergebracht. Nach der Übernahme wird Cango 30 MW für

den Eigenbetrieb und 20 MW für Hosting-Dienste für Drittkunden einsetzen. Voll

ausgestattet mit der notwendigen Mining-Infrastruktur, Unterkünften für das

Personal und unterstützenden Einrichtungen ermöglicht die Anlage Cango einen

nahtlosen Übergang für Cango. Mit dieser Akquisition beginnt Cango mit dem

Aufbau eines eigenen operativen Know-hows, das für die Verwaltung eigener

Mining-Standorte erforderlich ist, und stärkt damit die technische und

betriebswirtschaftliche Basis des Unternehmens. Mit dem Aufbau dieser

Infrastruktur legt Cango auch den strategischen Grundstein für eine schrittweise

Umstellung auf die Energieversorgung von High-Performance-Computing

(HPC)-Anwendungen, um das langfristige Potenzial seiner Standorte über das

Bitcoin-Mining hinaus zu erweitern und gleichzeitig das intern entwickelte

operative und technische Know-how zu nutzen.



Peng Yu, CEO von Cango, sagte: "Diese Akquisition ist ein entscheidender

Meilenstein und markiert den Beginn unserer vertikalen Integration auf dem Weg

zu einem stärker diversifizierten und widerstandsfähigen Portfolio von

Bitcoin-Mining-Sites und Energieinfrastruktur. Durch die Integration

langfristiger Stromlieferverträge in unser Portfolio und die Erschließung neuer

Einnahmequellen optimieren wir die Stromkosten, erweitern unsere

Betriebskapazität und stärken unsere finanzielle Nachhaltigkeit. Diese Übernahme

entspricht unserer langfristigen Vision, der führende Anbieter von Mining- und

Energielösungen zu werden."



