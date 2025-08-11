Electronic Arts - Aktie zieht deutlich an - 11.08.2025

Die Electronic Arts Aktie notiert aktuell bei 151,76€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,81 % zugelegt, was einem Anstieg von +6,96 € entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Electronic Arts ist ein führender Anbieter von Videospielen mit bekannten Titeln wie FIFA und The Sims. Es konkurriert mit Unternehmen wie Activision Blizzard und Ubisoft und hebt sich durch seine Sportspiele und Live-Service-Modelle ab.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Electronic Arts über einen Zuwachs von +5,68 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Electronic Arts Aktie damit um +6,33 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,44 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Electronic Arts auf +1,74 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,32 % geändert.

Electronic Arts Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,33 % 1 Monat +11,44 % 3 Monate +5,68 % 1 Jahr +7,31 %

Informationen zur Electronic Arts Aktie

Es gibt 251 Mio. Electronic Arts Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,08 Mrd.EUR wert.

Top- und Flop-Aktien am 11.08.2025 im S&P 500.

Top- und Flop-Aktien am 11.08.2025 im US Tech 100.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Electronic Arts Aktie jetzt kaufen?

Ob die Electronic Arts Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Electronic Arts Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.