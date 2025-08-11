Equity Metals gibt erste Analyseergebnisse aus Erweiterungsbohrungen 2025 im Zielgebiet No. 3 North bekannt, darunter 540 g/t AgÄq über 3,5 m, Konzessionsgebiet Silver Queen, BC

Vancouver, British Columbia - 11. August 2025 / IRW-Press / Equity Metals Corporation (TSXV: EQTY) („Equity”) gibt die ersten Analyseergebnisse aus dem Sommerbohrprogramm 2025 auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Au-Ag-Projekt Silver Queen in British Columbia bekannt, darunter neue Analyseergebnisse aus fünf Bohrungen, die die Erweiterung des Zielgebiets No. 3 North überprüften.

Die wichtigsten Analyseergebnisse aus den ersten fünf Bohrungen umfassen:

Ein 3,5 Meter (est. TT/geschätzte wahre Mächtigkeit) langer Abschnitt mit einem Gehalt von 2,3 g/t Au , 167 g/t Ag, 1,3 % Cu, 0,3 % Pb und 2,0 % Zn (536 g/t AgÄq oder 7,4 g/t AuÄq) , einschließlich 0,7 Meter (est. TT) mit durchschnittlich 2,8 g/t Au, 491 g/t Ag, 4,5 % Cu, 0,8 % Pb und 6,1 % Zn (1.374 g/t AgÄq oder 19,0 g/t AuÄq) aus SQ25-148;

Ein 1,7 Meter (est. TT) langer Abschnitt mit 3,7 g/t Au, 39 g/t Ag, 0,2 % Cu, 0,5 % Pb und 13,8 % Zn (788 g/t AgÄq oder 10,9 g/t AuÄq) , einschließlich 0,9 Meter (est. TT) mit durchschnittlich 6,3 g/t Au, 30 g/t Ag, 0,2 % Cu, 0,2 % Pb und 18,7 % Zn (1.123 g/t AgÄq oder 15,5 g/t AuÄq) aus SQ25-148; und

ein 2,4 Meter (est. TT) langer Abschnitt mit 0,6 g/t Au, 12 g/t Ag und 7,4 % Zn (305 g/t AgÄq oder 4,2 g/t AuÄq) , einschließlich eines 0,5 m langen Abschnitts mit 1,8 g/t Au, 39 g/t Ag und 34,9 % Zn (1.331 g/t AgÄq oder 18,4 g/t AuÄq) aus SQ24-151.

Diese Ergebnisse stellen die erste Gruppe von Abschnitten aus Bohrzielen dar, die in Fallrichtung auf zuvor gemeldete Mineralisierungen überprüft wurden. Diese Mineralisierungen sind im Rahmen der Bohrarbeiten im Jahr 2024 identifiziert worden. Die Mineralisierung entlang dieses 150 Meter langen Abschnitts wurde jetzt auf über 350 Meter unter der Oberfläche erweitert, und die Bohrungen bestätigen die Kontinuität des Gangs No. 3 in Fallrichtung in diesem Gebiet. Die Bohrungen durchteuften mehrere weitere Gänge, darunter ein kupferreicher Gang im Hangenden und tiefere Gangabschnitte, die mit dem Gang No. 2 korrelieren, der in historischen Aufzeichnungen beschrieben und von den Bohrungen im Jahr 2024 durchteuft wurde. Alle Gänge bleiben für weitere Abgrenzungen und Erweiterungen offen.