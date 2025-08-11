Über 400 internationale Einkäufer und Investoren kommen zur wichtigsten Wirtschaftsveranstaltung der Region nach Costa Rica

Der von der Costa Rican Foreign Trade Promotion Agency (PROCOMER) organisierte Gipfel wird zum ersten Mal die Exportförderung und die Anziehung ausländischer Direktinvestitionen in einem einzigen Rahmen vereinen, um greifbare Ergebnisse zu erzielen, strategische Partnerschaften zu fördern und eine langfristige Vision zu entwickeln.

SAN JOSÉ, Costa Rica, 11. August 2025 /PRNewswire/ -- Vom 1. bis 5. September wird Costa Rica über 400 Einkäufer und Investoren aus 45 Ländern zum Costa Rica Trade & Investment Summit 2025 begrüßen, Lateinamerikas einflussreichstem Geschäftstreffen für alle, die nach Export- und Investitionsmöglichkeiten suchen.

"Costa Rica gehört zu den verlässlichsten, strategischsten und zukunftsorientiertesten Handels- und Investitionspartnern in Nord- und Südamerika, mit Zugang zu zwei Dritteln des weltweiten BIP und einem erstklassigen Standort für Unternehmen. Unser Wertversprechen verbindet Qualität, Nachhaltigkeit und Innovation mit der bewährten Fähigkeit, Märkte zu verbinden. Dieser Gipfel spiegelt das Niveau wider, auf dem sich Costa Rica weltweit positioniert und die Fähigkeit von PROCOMER, Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmer, Exporteure und Investoren zu schaffen", sagte Laura López, CEO von PROCOMER.

Die Ausgabe 2025 wird mehr als 1.000 Unternehmen zusammenbringen, darunter costaricanische Exporteure, auf die Betreuung ausländischer Investitionsprojekte spezialisierte Zulieferer und multinationale Unternehmen, die bereits im Land tätig sind - eine hochrangige, branchenübergreifende Networking-Plattform.

Fünf Tage lang werden die internationalen Teilnehmer an mehr als 3.200 Geschäftstreffen, sektorspezifischen Fachausstellungen, technischen Besuchen in Freihandelszonen und Produktionszentren innerhalb und außerhalb der Greater Metropolitan Area sowie an Hauptvorträgen von Persönlichkeiten wie Natalia Bayona (Executive Director, UN Tourism), Didi Caldwell (CEO, Global Location Strategies), Katie McGinty (Vice President, Johnson Controls) und Henry Loewendahl (CEO, Wavteq) teilnehmen.

Der internationalen Delegation gehören Vertreter aus wichtigen Märkten wie den USA, Deutschland, Großbritannien, Indien, Japan, Kanada, Mexiko, Kolumbien, Chile, Spanien, Frankreich, der Schweiz, den Niederlanden und Brasilien an, was Costa Ricas Status als Treffpunkt für hochkarätige Talente, Nachhaltigkeit und Geschäftsmöglichkeiten in der Region unterstreicht.

In der ersten Hälfte des Jahres 2025 exportierte Costa Rica Waren im Wert von mehr als 11 Milliarden US-Dollar, vor allem in den Bereichen medizinische Präzisionsgeräte, Landwirtschaft, Lebensmittel, Arzneimittel sowie elektrische und elektronische Produkte. Diese Vielfalt an Produkten und Reisezielen unterstreicht eine widerstandsfähige Wirtschaft, die nachhaltige, qualitativ hochwertige Lösungen bietet, die den Anforderungen der globalen Märkte gerecht werden.

Gleichzeitig baut Costa Rica seine Position als erstklassiges Investitionsziel weiter aus und beherbergt über 400 multinationale Unternehmen dank seines spezialisierten Talentpools, seines Freihandelszonenregimes, seiner Führungsrolle in Sachen Nachhaltigkeit und seiner robusten Logistikverbindungen. Schlüsselsektoren wie medizinische Geräte, Dienstleistungen für Unternehmen, fortschrittliche Fertigung und Technologie finden in Costa Rica ein zuverlässiges Zentrum für eine wirkungsvolle Expansion.

Einzelheiten zur Tagesordnung, zu den teilnehmenden Branchen und zur Anmeldung als Käufer oder Investor finden Sie auf der Website: www.costaricasummit.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2746597/BTM_2024.jpg

