NING Service Experience Center in Shanghai und Bangkok eröffnet - neue Maßstäbe für den NEV-Aftermarket
NINGDE, China, 11. August 2025 /PRNewswire/ -- Am 10. August feierte NING Service, eine unabhängige Aftermarket-Marke von CATL, ihr einjähriges Bestehen zusammen mit dem 10-jährigen Jubiläum des After-Sales-Geschäfts von CATL. Der NING Service Brand Day unter dem Motto „Now Action" wurde offiziell gestartet, wobei am selben Tag das Flagship-Erlebniszentrum in Shanghai und die erste direkt betriebene Filiale im Ausland in Bangkok, Thailand, eröffnet wurden. Dank kontinuierlicher Innovationen im Bereich der Batteriewartungstechnologie, einem weltweit führenden Servicenetzwerk und Talentsystem sowie einem umfassenden Ökosystem für den gesamten Lebenszyklus von Batterien adressiert NING Service die Probleme der Verbraucher von Fahrzeugen mit neuen Energien und führt den Aftermarket für Fahrzeuge mit neuen Energien in eine neue Phase.
Ein Jahrzehnt voller Engagement: Aufbau eines robusten Dreiecks aus Service, Talent und Standard
„Mit der Beschleunigung des globalen Energiewandels ist Chinas neue Energieindustrie an einem entscheidenden Wendepunkt für eine groß angelegte Entwicklung angelangt. In der NEV-Branche haben bestehende Service-Systeme Schwierigkeiten, neue Anforderungen wie die Prüfung des Batteriesystems, des Elektroantriebs und der Leistungselektronik sowie die Beurteilung des Batteriezustands zu erfüllen. Als Pionier im Bereich neuer Energiedienstleistungen stellt NING Service stets die Bedürfnisse der Kunden in den Vordergrund, treibt technologische Innovationen voran und strebt eine für alle Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit an, um eine hochwertige Entwicklung im Aftermarket für neue Energien zu fördern", so Li Wei, President der Aftermarket Business Department von CATL.
Ursprünglich 2015 als After-Market-Abteilung von CATL gegründet, wurde NING Service 2024 offiziell zu einer eigenständigen Marke. NING Service nutzt die weltweit führende Expertise von CATL im Bereich der Antriebsbatterietechnologie und bietet umfassende Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, darunter Batterieprüfung, Wartung und Recycling. Dies geschieht über direkt betriebene Experience Center, autorisierte Dienstleister und ein globales Servicenetzwerk für Unternehmen und Verbraucher. Nach zehn Jahren harter Arbeit hat NING Service eine starke Präsenz in 75 Ländern aufgebaut, betreibt mehr als 1.100 Servicestellen und verwaltet 67 Ersatzteillager mit einer Gesamtfläche von über 370.000 Quadratmetern.