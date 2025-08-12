WuXi Biologics bringt stabile HEK293-Zelllinienplattform WuXia293 Stable auf den Markt, um schwer zu exprimierende Moleküle zu entwickeln und herzustellen

Die WuXia293 Stabile -Plattform weist einen hohen Titer, eine humane Glykosylierung und eine verbesserte Produktqualität auf, indem sie die Trunkierung von schwierig zu exprimierenden Molekülen eliminiert oder deutlich reduziert.

-Plattform weist einen hohen Titer, eine humane Glykosylierung und eine verbesserte Produktqualität auf, indem sie die Trunkierung von schwierig zu exprimierenden Molekülen eliminiert oder deutlich reduziert. Die WuXia293Stable-Plattform sorgt für eine stabile Expression und eine gleichbleibende Produktqualität während langfristiger Zellpassagen und ermöglicht eine skalierbare klinische und kommerzielle Herstellung.

SHANGHAI, 12. August 2025 /PRNewswire/ -- WuXi Biologics (2269.HK), ein weltweit führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CRDMO), gab heute die Markteinführung von WuXia293Stable bekannt – einer neuen Plattform für die Entwicklung und Herstellung innovativer, schwer zu exprimierender Moleküle, die in HEK293-Zellen stabil exprimiert werden. Die Plattform, die sich durch hohe Titer, robuste Stabilität und überlegene Qualität auszeichnet, verbessert die Entwicklungs- und Herstellbarkeit dieser Moleküle erheblich. Sie bietet eine hocheffiziente CMC-Lösung für Biologika, die im Hinblick auf Struktur und Wirkungsmechanismus hochkomplex sind.

Herkömmlicherweise werden CHO-Zellen in großem Umfang für die Expression rekombinanter Proteine verwendet, die sich durch hohe Titer und gute Entwicklungs- und Herstellungsmöglichkeiten auszeichnen. Komplexe Modalitäten müssen jedoch nicht unbedingt mit dem CHO-Expressionssystem kompatibel sein, was aufgrund des Einflusses einiger CHO-spezifischer Wirtszellproteine (HCPs) zu niedrigen Titern und Trunkierungsproblemen führen kann, die die Qualität und Funktionalität der Proteinprodukte beeinträchtigen. Im Gegensatz dazu können HEK293-Zellen die Probleme der Trunkierung bei der Expression komplexer Moleküle beseitigen oder erheblich abmildern und zugleich hohe Titerwerte aufrechterhalten.

WuXi Biologics hat WuXia293Stable unter Einsatz seiner proprietären HEK293-Zelllinie entwickelt. WuXia293Stable basiert auf der streng geprüften Plattformfamilie WuXia von WuXi Biologics für die Entwicklung von Säugetierzelllinien und weist eine mit WuXia vergleichbare Produktivität, Qualität und Stabilität auf. Gleichzeitig ist es vollständig kompatibel mit dem bestehenden Prozess, was sich in seinem robusten Wachstum und seinem ausgewogenen Stoffwechsel zeigt.