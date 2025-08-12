    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Südwest Presse' zu Verhandlungen über die Ukraine

    • Waffenstillstand erfordert Klärung besetzter Gebiete.
    • Völkerrechtlich hat Russland kein Anrecht darauf.
    • Ukraine kämpft gegen russischen Vormarsch, kaum Erfolg.

    ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest Presse" zu Verhandlungen über die Ukraine:

    "Wenn es zu einem Waffenstillstand und Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland kommen wird, muss auch über die Zukunft der von Russland besetzten Gebiete entschieden werden. Völkerrechtlich ist die Sache glasklar: Russland hat kein Anrecht auf die eroberten Regionen. Doch Völkerrecht hin und Völkerrecht her, in der Realität fällt es der Ukraine und ihren Verbündeten immer schwerer, den weiteren Vormarsch der russischen Truppen aufzuhalten. Das Völkerrecht bleibt außen vor, weil es niemanden gibt, der Verstöße ahndet."/yyzz/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
