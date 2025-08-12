    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Südkurier' zu Rutte/Ukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Rutte ignoriert diplomatische Timing-Bedeutung.
    • Anerkennung russischer Kontrolle gefährdet Ukraine.
    • Europa fehlt Macht, um Einfluss in Verhandlungen zu haben.

    KONSTANZ (dpa-AFX) - Die "Südkurier" zu Rutte/Ukraine:

    "In der Diplomatie ist nicht nur der Inhalt, sondern auch der Zeitpunkt einer Äußerung wichtig. Das hat Nato-Generalsekretär Mark Rutte wohl nicht bedacht. Während Europa darum ringt, dass seine Ablehnungsfront gegenüber den Territorialansprüchen von Wladimir Putin bei dessen baldigem Treffen mit Donald Trump in Alaska berücksichtigt wird, gibt Rutte ohne Not Gelände preis. Wenn man die russische Kontrolle über eroberte ukrainische Gebiete faktisch anerkennt, ist das die Vorstufe auch einer völkerrechtlichen Billigung. Einen größeren Gefallen kann man Putin also nicht tun.

    Hinzu kommt, dass dieser Alleingang mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kaum abgestimmt sein dürfte. Ob der in Alaska überhaupt angehört wird, ist nicht ausgemacht. Für Europa ist jedenfalls nicht einmal ein Katzentisch reserviert, weil es ihm an Macht und Militär fehlt. Solange das so bleibt, wird man mit ihm Schlitten fahren. Trump hat es mit den neuesten Zöllen gegen die EU bereits getan."/yyzz/DP/men





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Südkurier' zu Rutte/Ukraine Die "Südkurier" zu Rutte/Ukraine: "In der Diplomatie ist nicht nur der Inhalt, sondern auch der Zeitpunkt einer Äußerung wichtig. Das hat Nato-Generalsekretär Mark Rutte wohl nicht bedacht. Während Europa darum ringt, dass seine Ablehnungsfront …