    Pressestimme

    'Rhein-Zeitung' zu Israel/Merz

    • Kanzler gibt seltene TV-Interviews in Sommerpause.
    • Schritt mindert Kritik und stärkt seine Position.
    • Merz und Team müssen Kommunikationsproblem klären.

    KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" zu Israel/Merz:

    "TV-Interviews des Kanzlers sind durchaus selten - vor allem in der politischen Sommerpause. Es war aber der richtige Schritt und hat den Kritikern ein wenig den Wind aus den Segeln genommen. Zumal der Kanzler in einem Punkt recht hat. Es ist am Ende seine alleinige Entscheidung - diese muss er nicht zur Abstimmung stellen. Warum aber das Kommunikationsvakuum entstand und dann so heftig öffentlich diskutiert wurde, müssen Friedrich Merz und sein Team im Kanzleramt aufarbeiten. Schließlich war es diesmal kein Koalitions-, sondern ein unionsinternes Kommunikationsproblem."/yyzz/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

