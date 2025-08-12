    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Handelsblatt' zu Stellenangeboten für Berufseinsteiger

    Für Sie zusammengefasst
    • KI ersetzt Aufgaben von Berufseinsteigern.
    • Kurzfristig Effizienzsteigerung und Kostensenkung.
    • Langfristig droht Fachkräftemangel und Führungslücke.

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zu Stellenangeboten für Berufseinsteiger:

    "KI übernimmt genau die Aufgaben, die traditionell Berufseinsteiger erledigt haben - von der Prüfung von Programmcodes in der IT bis zur Markt- und Rechtsrecherche bei Beratern und in Kanzleien. Kurzfristig steigert das die Effizienz und senkt Kosten. Doch langfristig ist es ein riskantes Spiel. Denn ohne Einstieg gibt es keinen Aufstieg. Fehlen heute die Junioren, fehlen in wenigen Jahren die mittleren Führungskräfte und später die Partner, Abteilungsleiter und Geschäftsführer. Unternehmen, die ihre Nachwuchsschiene kappen, bauen sich ihre eigene Fachkräftelücke."/yyzz/DP/men





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Handelsblatt' zu Stellenangeboten für Berufseinsteiger Das "Handelsblatt" zu Stellenangeboten für Berufseinsteiger: "KI übernimmt genau die Aufgaben, die traditionell Berufseinsteiger erledigt haben - von der Prüfung von Programmcodes in der IT bis zur Markt- und Rechtsrecherche bei Beratern und in …