Termine am 12. August 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 12. August 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Tecan, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Norma Group, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q3-Zahlen (11.00h Call) (detailliert) 07:00 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen

07:00 DEU: K+S, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q3-Zahlen (detailliert) (11.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen (8.00 h Pk)

07:30 DEU: Mutares, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q2-Zahlen

17:00 USA: Boeing (Auslieferungen 7/25)

18:10 DEU: Patrizia, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 AUS: Notenbank, Zinsentscheid

06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

08:00 ROU: Verbraucherpreise 7/25

08:00 GBR: Arbeitslosenquote 6/25

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 8/25

12:00 PRT: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 7/25

20:00 USA: Federal Budget Balance 7/25



SONSTIGE TERMINE

08:00 Destatis: Zahl der Woche: Produktion von und Außenhandel mit Klimageräten, Jahre 2019-2024

CHN/USA: Heute endet die 90-tägige Zollpause zwischen USA und China, wenn sich beide Seiten vorher nicht endgültig einigen, Peking/Washington °



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi



