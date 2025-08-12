    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 12. August 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Tecan, Norma Group und Ceconomy präsentieren Zahlen
    • Zinsentscheid in Australien und Verbraucherpreise in GB
    • Zollpause zwischen USA und China endet heute offiziell

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 12. August 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Tecan, Halbjahreszahlen
    07:00 DEU: Norma Group, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Ceconomy, Q3-Zahlen (11.00h Call) (detailliert) 07:00 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: K+S, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q3-Zahlen (detailliert) (11.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen (8.00 h Pk)
    07:30 DEU: Mutares, Halbjahreszahlen
    07:30 DEU: Indus Holding, Q2-Zahlen
    08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen (detailliert)
    08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q2-Zahlen
    17:00 USA: Boeing (Auslieferungen 7/25)
    18:10 DEU: Patrizia, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 AUS: Notenbank, Zinsentscheid
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
    08:00 ROU: Verbraucherpreise 7/25
    08:00 GBR: Arbeitslosenquote 6/25
    11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 8/25
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
    14:30 USA: Verbraucherpreise 7/25
    20:00 USA: Federal Budget Balance 7/25

    SONSTIGE TERMINE
    08:00 Destatis: Zahl der Woche: Produktion von und Außenhandel mit Klimageräten, Jahre 2019-2024

    CHN/USA: Heute endet die 90-tägige Zollpause zwischen USA und China, wenn sich beide Seiten vorher nicht endgültig einigen, Peking/Washington °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
