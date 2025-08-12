Wirtschaft
Trump setzt Zölle gegen China um weitere 90 Tage aus
Foto: Industrieanlagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat höhere Zölle gegen China erneut aufgeschoben. Er habe ein Dekret unterzeichnet, mit dem die Aussetzung der Zölle gegenüber China um weitere 90 Tage verlängert werde, teilte Trump über seinen Kurznachrichtendienst Truth Social mit.
Die Entscheidung erfolgte wenige Stunden vor Ablauf einer Frist, nach der die Zölle auf chinesische Waren von 30 Prozent auf 54 Prozent steigen und die chinesischen Zölle auf amerikanische Exporte von zehn Prozent auf 34 Prozent zurückkehren sollten. In einer gemeinsamen Erklärung mit den USA bestätigte China die 90-tägige Verlängerung.
Die Verlängerung erfolgt, nachdem Trump eine Reihe von "reziproken" Zöllen auf Handelspartner weltweit verhängt hat, wodurch der effektive Zollsatz der Vereinigten Staaten auf ein seit der Weltwirtschaftskrise nicht mehr gesehenes Niveau gestiegen ist. In einer Mitteilung des Weißen Hauses zur Verlängerung hieß es, dass die Handelsgespräche mit China "konstruktiv" verlaufen seien, und Trump sagte: "Wir verstehen uns sehr gut mit China."
Die Entscheidung erfolgte wenige Stunden vor Ablauf einer Frist, nach der die Zölle auf chinesische Waren von 30 Prozent auf 54 Prozent steigen und die chinesischen Zölle auf amerikanische Exporte von zehn Prozent auf 34 Prozent zurückkehren sollten. In einer gemeinsamen Erklärung mit den USA bestätigte China die 90-tägige Verlängerung.
Die Verlängerung erfolgt, nachdem Trump eine Reihe von "reziproken" Zöllen auf Handelspartner weltweit verhängt hat, wodurch der effektive Zollsatz der Vereinigten Staaten auf ein seit der Weltwirtschaftskrise nicht mehr gesehenes Niveau gestiegen ist. In einer Mitteilung des Weißen Hauses zur Verlängerung hieß es, dass die Handelsgespräche mit China "konstruktiv" verlaufen seien, und Trump sagte: "Wir verstehen uns sehr gut mit China."
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Trump Media Technology - A3CYXD - US25400Q1058
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Trump Media Technology. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Lightfoot2022 schrieb 01.11.24, 12:27
Who bought this floating garbage in the $40s? :look:mitdiskutieren »
Bild: https://th.bing.com/th/id/OIP.hxKK_cCvfKbB5IK06JL1IQHaHa?w=174&h=180&c=7&r=0&o=5&pid=1.7
Bild: https://th.bing.com/th/id/OIP.hxKK_cCvfKbB5IK06JL1IQHaHa?w=174&h=180&c=7&r=0&o=5&pid=1.7
Growth2012 schrieb 31.10.24, 17:31
The oscillating of shares between highs and lows will likely continue as the election nears. One current investor warned that if Trump loses the election next week, shares of DJT could plunge to $0.mitdiskutieren »
https://finance.yahoo.com/news/djt-stock-extends-double-digi…
Heisse Kiste mit Onkel Donnie (Nur sechs mal Bankrott gewesen ..."bisher" 📉 ...tick tock, tick tock)
https://finance.yahoo.com/news/djt-stock-extends-double-digi…
Heisse Kiste mit Onkel Donnie (Nur sechs mal Bankrott gewesen ..."bisher" 📉 ...tick tock, tick tock)
europameister schrieb 31.10.24, 10:39
Ich überlege, kurz vor der Wahl noch einzusteigen. Gewinnt Trump, geht die Aktie durch die Decke. Gewinnt Harris, wird die Aktie abschmieren, aber dann freue ich mich über das Wahlergebnis. Sozusagen win-winmitdiskutieren »
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte