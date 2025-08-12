Trump setzt Zölle gegen China um weitere 90 Tage aus

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTrump Media Technology AktievorwärtsNachrichten zu Trump Media Technology

    Foto: Industrieanlagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat höhere Zölle gegen China erneut aufgeschoben. Er habe ein Dekret unterzeichnet, mit dem die Aussetzung der Zölle gegenüber China um weitere 90 Tage verlängert werde, teilte Trump über seinen Kurznachrichtendienst Truth Social mit.

    Die Entscheidung erfolgte wenige Stunden vor Ablauf einer Frist, nach der die Zölle auf chinesische Waren von 30 Prozent auf 54 Prozent steigen und die chinesischen Zölle auf amerikanische Exporte von zehn Prozent auf 34 Prozent zurückkehren sollten. In einer gemeinsamen Erklärung mit den USA bestätigte China die 90-tägige Verlängerung.

    Die Verlängerung erfolgt, nachdem Trump eine Reihe von "reziproken" Zöllen auf Handelspartner weltweit verhängt hat, wodurch der effektive Zollsatz der Vereinigten Staaten auf ein seit der Weltwirtschaftskrise nicht mehr gesehenes Niveau gestiegen ist. In einer Mitteilung des Weißen Hauses zur Verlängerung hieß es, dass die Handelsgespräche mit China "konstruktiv" verlaufen seien, und Trump sagte: "Wir verstehen uns sehr gut mit China."


    Verfasst von Redaktion dts
