    TAG Immobilien AG: Starkes Wachstum und positive Bewertungen 2025

    Die TAG Immobilien AG beeindruckt im ersten Halbjahr 2025 mit einem bemerkenswerten Wachstum und positiven Entwicklungen in Deutschland und Polen. Mit einem Anstieg des FFO I um 4% und einer Wertsteigerung des deutschen Portfolios um 1,4% zeigt das Unternehmen Stärke. In Polen wurden 1.158 Einheiten verkauft, während der EPRA NTA je Aktie in Deutschland um 10% stieg. Dank eines gesunkenen Verschuldungsgrads und einem positiven Moody's-Ausblick ist TAG gut aufgestellt für zukünftiges Wachstum.

    TAG Immobilien AG: Starkes Wachstum und positive Bewertungen 2025
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa
    • TAG Immobilien AG verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 ein starkes Wachstum im FFO I und EPRA NTA, mit positiven Bewertungsergebnissen in Deutschland und Polen.
    • Der FFO I stieg um 4% auf 91,6 Mio. EUR, während das operative Vermietungsergebnis (EBITDA) um 5% auf 126,4 Mio. EUR zunahm.
    • In Polen wurden im ersten Halbjahr 2025 insgesamt 1.158 Einheiten verkauft, und es wird ein Anstieg der Verkaufszahlen im zweiten Halbjahr erwartet.
    • Das deutsche Portfolio verzeichnete eine Wertsteigerung von ca. 1,4%, und der EPRA NTA je Aktie stieg trotz Dividendenzahlung um 10% auf 20,18 EUR.
    • Der Verschuldungsgrad (LTV) sank auf 45,3%, und Moody’s erhöhte den Ausblick für das Investment Grade Rating der TAG von „stabil“ auf „positiv“.
    • Die TAG Immobilien AG sieht sich aufgrund der positiven operativen und finanziellen Entwicklungen gut positioniert, um weiter zu investieren und zu wachsen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei TAG Immobilien ist am 12.08.2025.

    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.383,30PKT (-0,59 %).


    TAG Immobilien

    +0,17 %
    +4,69 %
    +3,03 %
    +1,67 %
    +4,77 %
    +39,09 %
    -37,15 %
    +48,04 %
    +1.013,47 %
    ISIN:DE0008303504WKN:830350





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
