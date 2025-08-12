37 0 Kommentare TAG Immobilien AG: Starkes Wachstum und positive Bewertungen 2025

Die TAG Immobilien AG beeindruckt im ersten Halbjahr 2025 mit einem bemerkenswerten Wachstum und positiven Entwicklungen in Deutschland und Polen. Mit einem Anstieg des FFO I um 4% und einer Wertsteigerung des deutschen Portfolios um 1,4% zeigt das Unternehmen Stärke. In Polen wurden 1.158 Einheiten verkauft, während der EPRA NTA je Aktie in Deutschland um 10% stieg. Dank eines gesunkenen Verschuldungsgrads und einem positiven Moody's-Ausblick ist TAG gut aufgestellt für zukünftiges Wachstum.

