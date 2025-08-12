PolyPeptide Group: 24% Wachstum & Prognose-Anhebung für 2025!
PolyPeptide Group verzeichnete ein starkes Umsatzwachstum von 24% im ersten Halbjahr 2025, angetrieben durch innovative Therapien und strategische Investitionen.
- PolyPeptide Group verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 24% und passte die Jahresprognose nach oben an.
- Der Umsatz stieg auf EUR 167,1 Mio., angetrieben durch ein Wachstum von 98,2% im Bereich der Stoffwechsel-Therapeutika.
- Die neue SPPS-Großanlage in Braine-l’Alleud, Belgien, trug maßgeblich zum Umsatzwachstum bei, mit einem Anstieg der kommerziellen Aktivitäten um 37,9%.
- Das EBITDA verbesserte sich auf EUR 4,4 Mio., trotz höherer Materialkosten und Investitionen in Mitarbeitende.
- Der Netto-Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit stieg auf EUR 49,7 Mio., unterstützt durch Kunden-Vorauszahlungen und ein diszipliniertes Working-Capital-Management.
- PolyPeptide plant Investitionen von rund EUR 100 Mio. für 2025 und erwartet ein Umsatzwachstum von 13–20% gegenüber 2024.
