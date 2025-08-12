Zulieferer Norma Group verdient mehr als erwartet - Prognose bleibt
- Norma Group übertrifft Erwartungen im Q2 2023.
- Gewinn vor Steuern sank auf 23,4 Millionen Euro.
- Umsatz fiel um 5% auf 290,4 Millionen Euro.
MAINTAL (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Verbindungstechnikspezialist Norma Group hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten als gedacht. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sonderposten ging um gut zehn Prozent auf 23,4 Millionen Euro zurück, wie das SDax -Unternehmen am Dienstag im hessischen Maintal mitteilte. Analysten hatten allerdings mit einem deutlich stärkeren Rückgang gerechnet. Der Umsatz lag mit 290,4 Millionen Euro gut fünf Prozent unter dem Wert aus dem Vorjahreszeitraum. Vor allem der schwache Dollar belastete, aber auch die Nachfrage fiel gedämpft aus. Unter anderem erholten sich die Geschäfte mit der europäischen Autoindustrie weiterhin nicht. Die bereinigte operative Marge fiel um 0,4 Prozentpunkte auf 8,1 Prozent. Unter dem Strich sank der Nettogewinn von 6,5 Millionen Euro ein Jahr zuvor auf 5,2 Millionen Euro. Die Prognose bestätigte das Management./men/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie
Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 17.227 auf Ariva Indikation (11. August 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um +4,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,17 %.
Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 512,98 Mio..
NORMA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,444EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -13,15 %/+67,49 % bedeutet.
