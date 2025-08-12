Zulieferer Norma Group verdient mehr als erwartet - Prognose bleibt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 17.227 auf Ariva Indikation (11. August 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um +4,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,17 %.

Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 512,98 Mio..

NORMA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,444EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -13,15 %/+67,49 % bedeutet.