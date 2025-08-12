    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zulieferer Norma Group verdient mehr als erwartet - Prognose bleibt

    Für Sie zusammengefasst
    • Norma Group übertrifft Erwartungen im Q2 2023.
    • Gewinn vor Steuern sank auf 23,4 Millionen Euro.
    • Umsatz fiel um 5% auf 290,4 Millionen Euro.
    Zulieferer Norma Group verdient mehr als erwartet - Prognose bleibt
    Foto: NORMA Group

    MAINTAL (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Verbindungstechnikspezialist Norma Group hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten als gedacht. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sonderposten ging um gut zehn Prozent auf 23,4 Millionen Euro zurück, wie das SDax -Unternehmen am Dienstag im hessischen Maintal mitteilte. Analysten hatten allerdings mit einem deutlich stärkeren Rückgang gerechnet. Der Umsatz lag mit 290,4 Millionen Euro gut fünf Prozent unter dem Wert aus dem Vorjahreszeitraum. Vor allem der schwache Dollar belastete, aber auch die Nachfrage fiel gedämpft aus. Unter anderem erholten sich die Geschäfte mit der europäischen Autoindustrie weiterhin nicht. Die bereinigte operative Marge fiel um 0,4 Prozentpunkte auf 8,1 Prozent. Unter dem Strich sank der Nettogewinn von 6,5 Millionen Euro ein Jahr zuvor auf 5,2 Millionen Euro. Die Prognose bestätigte das Management./men/stk

    NORMA Group

    +0,44 %
    +4,48 %
    -1,17 %
    +38,74 %
    +1,84 %
    -11,53 %
    -40,88 %
    -64,96 %
    -23,24 %
    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 17.227 auf Ariva Indikation (11. August 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um +4,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 512,98 Mio..

    NORMA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,444EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -13,15 %/+67,49 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu NORMA Group - A1H8BV - DE000A1H8BV3

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über NORMA Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Zulieferer Norma Group verdient mehr als erwartet - Prognose bleibt Der Autozulieferer und Verbindungstechnikspezialist Norma Group hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten als gedacht. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sonderposten ging um gut zehn Prozent auf 23,4 Millionen Euro zurück, wie das SDax …