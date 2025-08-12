SCHOTT Pharma: Starke Q3-Ergebnisse überzeugen!
SCHOTT Pharma zeigt im dritten Quartal 2025 mit einem Umsatzplus von 1 % auf 256 Mio. Euro und einem starken Fokus auf nachhaltige Innovationen eine beeindruckende Entwicklung.
Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild
- Umsatz von SCHOTT Pharma im dritten Quartal 2025 stieg um 1 % auf 256 Mio. Euro, währungsbereinigtes Wachstum von 3 % gegenüber dem Vorjahr.
- EBITDA-Marge im Q3 2025 beträgt 32,4 %, währungsbereinigt 31,7 %.
- Anteil der margenstarken High-Value-Lösungen (HVS) am Umsatz liegt bei 60 %.
- Prognose für organisches Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2025 liegt bei rund 6,0 %.
- Neuer CFO Reinhard Mayer trat am 1. August 2025 in das Management von SCHOTT Pharma ein.
- SCHOTT Pharma plant, seine Scope-3-Treibhausgasemissionen ab 2027 signifikant zu senken und investiert über 100 Mio. Euro in zusätzliche Fertigungskapazitäten in Ungarn.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung (9M 2025), bei SCHOTT Pharma ist am 12.08.2025.
Der Kurs von SCHOTT Pharma lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,450EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,41 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.218,66PKT (-0,93 %).
+0,41 %
+1,24 %
-6,60 %
-4,87 %
-25,54 %
-11,09 %
ISIN:DE000A3ENQ51WKN:A3ENQ5
