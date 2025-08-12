    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLiechtensteinische Landesbank AktievorwärtsNachrichten zu Liechtensteinische Landesbank
    Liechtensteinische Landesbank: Erfolgreicher Aktienrückkauf abgeschlossen!

    Die Liechtensteinische Landesbank AG hat ihr Aktienrückkaufprogramm erfolgreich abgeschlossen und stärkt damit ihre Position als traditionsreiches Finanzinstitut mit internationaler Präsenz.

    • Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) hat ihr Aktienrückkaufprogramm, das am 28. August 2023 gestartet wurde, erfolgreich abgeschlossen.
    • Bis zum 11. August 2025 wurden 400'000 Aktien über die SIX zurückgekauft, was 1.4% des Aktienkapitals entspricht.
    • Die zurückgekauften Aktien werden für Treasury-Management-Zwecke genutzt und nicht vernichtet, wodurch die Kapitalverhältnisse unverändert bleiben.
    • Der Rückkauf wurde von der Zürcher Kantonalbank durchgeführt.
    • Die LLB ist das traditionsreichste Finanzinstitut in Liechtenstein und bietet umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an.
    • Die LLB-Aktien sind an der SIX kotiert, und das Unternehmen ist in mehreren Ländern präsent, darunter Liechtenstein, Schweiz, Österreich, Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Liechtensteinische Landesbank ist am 20.08.2025.

    Der Kurs von Liechtensteinische Landesbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 96,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,05 % im Plus.


