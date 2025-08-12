    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKomax Holding AktievorwärtsNachrichten zu Komax Holding
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Komax Holding: Kostensturz sorgt für Aufsehen!

    Trotz globaler Herausforderungen zeigt die Komax Gruppe im ersten Halbjahr 2025 Resilienz: Während der Umsatz sinkt, bleibt das EBIT positiv. Afrika glänzt mit Wachstum, während Europa und Amerika schwächeln.

    Komax Holding: Kostensturz sorgt für Aufsehen!
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Komax Gruppe verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen leicht höheren Bestellungseingang von CHF 277.4 Millionen, jedoch einen Umsatzrückgang von 13.3% auf CHF 280.3 Millionen.
    • Trotz der Herausforderungen durch geopolitische Faktoren und die US-amerikanische Zollpolitik konnte die Komax Gruppe durch konsequente Kostenreduktion ein positives EBIT von CHF 6.2 Millionen erzielen.
    • Die Komax Gruppe plant, ihre Kostenbasis bis Ende 2025 um insgesamt rund CHF 25 Millionen zu reduzieren, um ab 2027 eine zweistellige EBIT-Marge anstreben zu können.
    • Es gab deutliche Umsatzrückgänge in Europa, Nord-/Südamerika und Asien/Pazifik, während Afrika ein starkes Wachstum von 44.2% verzeichnete.
    • Die Komax Gruppe hat ihre Marktposition in China durch die Lokalisierung von Maschinen und die Erhöhung des Aktienanteils an Hosver gestärkt.
    • Die Komax Gruppe erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund CHF 580 Millionen und ein leicht positives EBIT vor Restrukturierungsaufwendungen.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Komax Holding ist am 12.08.2025.

    Der Kurs von Komax Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 113,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,53 % im Plus.


    Komax Holding

    +0,26 %
    -2,07 %
    +2,44 %
    +1,07 %
    -15,68 %
    -60,90 %
    -17,39 %
    -23,84 %
    -5,05 %
    ISIN:CH0010702154WKN:907324





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Komax Holding: Kostensturz sorgt für Aufsehen! Trotz globaler Herausforderungen zeigt die Komax Gruppe im ersten Halbjahr 2025 Resilienz: Während der Umsatz sinkt, bleibt das EBIT positiv. Afrika glänzt mit Wachstum, während Europa und Amerika schwächeln.