Komax Holding: Kostensturz sorgt für Aufsehen!
Trotz globaler Herausforderungen zeigt die Komax Gruppe im ersten Halbjahr 2025 Resilienz: Während der Umsatz sinkt, bleibt das EBIT positiv. Afrika glänzt mit Wachstum, während Europa und Amerika schwächeln.
- Die Komax Gruppe verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen leicht höheren Bestellungseingang von CHF 277.4 Millionen, jedoch einen Umsatzrückgang von 13.3% auf CHF 280.3 Millionen.
- Trotz der Herausforderungen durch geopolitische Faktoren und die US-amerikanische Zollpolitik konnte die Komax Gruppe durch konsequente Kostenreduktion ein positives EBIT von CHF 6.2 Millionen erzielen.
- Die Komax Gruppe plant, ihre Kostenbasis bis Ende 2025 um insgesamt rund CHF 25 Millionen zu reduzieren, um ab 2027 eine zweistellige EBIT-Marge anstreben zu können.
- Es gab deutliche Umsatzrückgänge in Europa, Nord-/Südamerika und Asien/Pazifik, während Afrika ein starkes Wachstum von 44.2% verzeichnete.
- Die Komax Gruppe hat ihre Marktposition in China durch die Lokalisierung von Maschinen und die Erhöhung des Aktienanteils an Hosver gestärkt.
- Die Komax Gruppe erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund CHF 580 Millionen und ein leicht positives EBIT vor Restrukturierungsaufwendungen.
