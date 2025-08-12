NORMA Group: Stabile Gewinne im Q2 2025 sichern Erfolg
Trotz herausfordernder Bedingungen zeigt die NORMA Group im zweiten Quartal 2025 Stärke und Weitsicht: Während der Umsatz leicht sank, bleibt die Profitabilität stabil und die Zukunftsstrategie klar.
Foto: NORMA Group
- NORMA Group erzielte im zweiten Quartal 2025 trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds eine stabile Profitabilität mit einem Umsatzrückgang von 5,2% auf 290,4 Millionen Euro.
- Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) lag bei 23,4 Millionen Euro, was einem Rückgang von 10,4% im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht, mit einer bereinigten EBIT-Marge von 8,1%.
- Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 wurde bestätigt, mit einem erwarteten Konzernumsatz von 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro und einer bereinigten EBIT-Marge von 6 bis 8%.
- Die Transformation zum fokussierten Industriezulieferer bis 2028 wird fortgesetzt, mit einem Maßnahmenpaket zur Kostensenkung und Optimierung der Standortkapazitäten.
- In der Region Amerika ging der Umsatz um 6,3% zurück, hauptsächlich aufgrund negativer Währungseffekte, während in der Region EMEA der Umsatz um 2,3% sank.
- Der operative Netto-Cashflow im ersten Halbjahr 2025 betrug 34,7 Millionen Euro, und die NORMA Group plant, den Geschäftsbereich Water Management im Rahmen der Transformation zu verkaufen.
Der Kurs von NORMA Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,31 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.218,66PKT (-0,93 %).
+0,31 %
+4,48 %
-1,17 %
+38,74 %
+1,84 %
-11,53 %
-40,88 %
-64,96 %
-23,33 %
ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
