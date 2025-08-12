Anleger begrüßen US-China-Fristverlängerung - Inflation im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kurz vor wichtigen Inflationsdaten aus den USA dürfte es am Dienstagmorgen für den Dax etwas nach oben gehen. Während auf Signale für die US-Geldpolitik gewartet wird, begrüßen die Anleger, dass die USA und China ihre Pause im Zollstreit verlängern. Unter diesen Umständen könnte der Leitindex seinen schwachen Wochenauftakt wettmachen: Der Broker IG taxierte ihn rund zwei Stunden vor Handelsbeginn fast 0,4 Prozent höher auf 24.170 Zähler.

Die eigentlich vorgesehenen höheren Zölle im Handel zwischen den USA und China bleiben zunächst ausgesetzt. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete ein Dekret, das eine weitere Verschiebung bis zum 10. November vorsieht. Die Vereinigten Staaten beabsichtigten, weiterhin Gespräche mit China zu führen, um Ungleichgewichte im Handel auszuräumen, hieß es in dem Dekret. Damit gibt es geopolitisch zunächst kein neues Störfeuer, bevor US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin am Freitag im US-Bundesstaat Alaska über eine mögliche Friedenslösung im Ukraine-Krieg verhandeln wollen.

Laut der Commerzbank werden die Anlegeraugen nun am Dienstag auf die US-Verbraucherpreise gerichtet. An den Märkten erwartet werde ein leichter Anstieg der Inflation, schrieben am Morgen die Experten des Frankfurter Bankhauses. Anleger dürften die Zahlen kritisch prüfen, weil Experten eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September für mehrheitlich eingepreist halten./tih/mis



