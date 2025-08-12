    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    173 Aufrufe 173 0 Kommentare 0 Kommentare

    Anleger begrüßen US-China-Fristverlängerung - Inflation im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax könnte leicht steigen vor US-Inflationsdaten.
    • USA und China verlängern Zollpause bis 10. November.
    • Anleger erwarten leichten Anstieg der US-Inflation.
    DAX-FLASH - Anleger begrüßen US-China-Fristverlängerung - Inflation im Blick
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Kurz vor wichtigen Inflationsdaten aus den USA dürfte es am Dienstagmorgen für den Dax etwas nach oben gehen. Während auf Signale für die US-Geldpolitik gewartet wird, begrüßen die Anleger, dass die USA und China ihre Pause im Zollstreit verlängern. Unter diesen Umständen könnte der Leitindex seinen schwachen Wochenauftakt wettmachen: Der Broker IG taxierte ihn rund zwei Stunden vor Handelsbeginn fast 0,4 Prozent höher auf 24.170 Zähler.

    Die eigentlich vorgesehenen höheren Zölle im Handel zwischen den USA und China bleiben zunächst ausgesetzt. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete ein Dekret, das eine weitere Verschiebung bis zum 10. November vorsieht. Die Vereinigten Staaten beabsichtigten, weiterhin Gespräche mit China zu führen, um Ungleichgewichte im Handel auszuräumen, hieß es in dem Dekret. Damit gibt es geopolitisch zunächst kein neues Störfeuer, bevor US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin am Freitag im US-Bundesstaat Alaska über eine mögliche Friedenslösung im Ukraine-Krieg verhandeln wollen.

    Laut der Commerzbank werden die Anlegeraugen nun am Dienstag auf die US-Verbraucherpreise gerichtet. An den Märkten erwartet werde ein leichter Anstieg der Inflation, schrieben am Morgen die Experten des Frankfurter Bankhauses. Anleger dürften die Zahlen kritisch prüfen, weil Experten eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September für mehrheitlich eingepreist halten./tih/mis





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DAX-FLASH Anleger begrüßen US-China-Fristverlängerung - Inflation im Blick Kurz vor wichtigen Inflationsdaten aus den USA dürfte es am Dienstagmorgen für den Dax etwas nach oben gehen. Während auf Signale für die US-Geldpolitik gewartet wird, begrüßen die Anleger, dass die USA und China ihre Pause im Zollstreit …