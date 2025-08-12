DAX-FLASH
Anleger begrüßen US-China-Fristverlängerung - Inflation im Blick
- Dax könnte leicht steigen vor US-Inflationsdaten.
- USA und China verlängern Zollpause bis 10. November.
- Anleger erwarten leichten Anstieg der US-Inflation.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Kurz vor wichtigen Inflationsdaten aus den USA dürfte es am Dienstagmorgen für den Dax etwas nach oben gehen. Während auf Signale für die US-Geldpolitik gewartet wird, begrüßen die Anleger, dass die USA und China ihre Pause im Zollstreit verlängern. Unter diesen Umständen könnte der Leitindex seinen schwachen Wochenauftakt wettmachen: Der Broker IG taxierte ihn rund zwei Stunden vor Handelsbeginn fast 0,4 Prozent höher auf 24.170 Zähler.
Die eigentlich vorgesehenen höheren Zölle im Handel zwischen den USA und China bleiben zunächst ausgesetzt. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete ein Dekret, das eine weitere Verschiebung bis zum 10. November vorsieht. Die Vereinigten Staaten beabsichtigten, weiterhin Gespräche mit China zu führen, um Ungleichgewichte im Handel auszuräumen, hieß es in dem Dekret. Damit gibt es geopolitisch zunächst kein neues Störfeuer, bevor US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin am Freitag im US-Bundesstaat Alaska über eine mögliche Friedenslösung im Ukraine-Krieg verhandeln wollen.
Laut der Commerzbank werden die Anlegeraugen nun am Dienstag auf die US-Verbraucherpreise gerichtet. An den Märkten erwartet werde ein leichter Anstieg der Inflation, schrieben am Morgen die Experten des Frankfurter Bankhauses. Anleger dürften die Zahlen kritisch prüfen, weil Experten eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September für mehrheitlich eingepreist halten./tih/mis
Odenwälder Promille: Dein Trade
Um Pivotpunkte (Pivot Points) zu berechnen, benötigt man den höchsten (High), niedrigsten (Low) und Schlusskurs (Close) des vorherigen Tages. Der Pivotpunkt (PP) wird dann wie folgt ermittelt: PP = (High + Low + Close) / 3. Zusätzlich zu diesem zentralen Pivotpunkt können weitere Unterstützungs- (S1, S2, S3) und Widerstandsniveaus (R1, R2, R3) berechnet werden, um mögliche Kursumkehrpunkte zu identifizieren.
Hier sind die Formeln zur Berechnung der zusätzlichen Pivot-Punkte:
R1 = (2 * PP) - Low: (Erster Widerstand)
R2 = PP + (High - Low): (Zweiter Widerstand)
R3 = High + 2 * (PP - Low): (Dritter Widerstand)
S1 = (2 * PP) - High: (Erste Unterstützung)
S2 = PP - (High - Low): (Zweite Unterstützung)
S3 = Low - 2 * (High - PP): (Dritte Unterstützung)
Diese Formeln basieren auf dem Standard-Pivot-Punkt-System und werden häufig im technischen Handel verwendet, um potenzielle Kursniveaus für Unterstützungen und Widerstände zu identifizieren.
Die Pivotpunkte können auch zur Bestimmung von Trendrichtungen verwendet werden. Ein Kurs über dem Pivotpunkt deutet auf einen Aufwärtstrend hin, während ein Kurs unter dem Pivotpunkt auf einen Abwärtstrend hindeuten kann.