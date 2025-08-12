Höhere Mieteinnahmen treiben TAG Immobilien an - Prognosen bestätigt
- Hohe Nachfrage nach Wohnraum in Deutschland und Polen.
- Operativer Gewinn stieg um 4% auf 91,6 Millionen Euro.
- Nettomieteinnahmen wuchsen um 3,4% auf 184 Millionen Euro.
HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien hat im ersten Halbjahr von einer weiterhin hohen Nachfrage nach Wohnraum profitiert. Sowohl der deutsche als auch der polnische Wohnungsmarkt zeigten weiterhin eine hohe Nachfrage, sagte Co-Unternehmenschefin Claudia Hoyer am Dienstag bei Vorlage der Halbjahreszahlen. Die Bewertung des deutschen Portfolios sei erneut positiv. Das polnische Immobilienportfolio habe dank stark gestiegener Verkaufspreise Wertzuwächse verzeichnet.
Trotz der Immobilienverkäufe in Deutschland legte der operative Gewinn (FFO 1) in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich um vier Prozent auf 91,6 Millionen Euro zu, wie das im MDax notierte Unternehmen in Hamburg mitteilte. Zum Anstieg trugen vor allem die höheren Mieteinnahmen in Deutschland bei. Die Nettomieteinnahmen stiegen insgesamt um 3,4 Prozent auf gut 184 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von über 151 Millionen Euro, nach einem Verlust von mehr als sieben Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die Ziele für das Gesamtjahr 2025 bestätigte der Wohnimmobilienkonzern./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie
Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 14,97 auf Lang & Schwarz (12. August 2025, 07:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um +4,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,17 %.
Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,68 Mrd..
TAG Immobilien zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,000EUR. Von den letzten 9 Analysten der TAG Immobilien Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von -6,20 %/+27,30 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu TAG Immobilien - 830350 - DE0008303504
Das denkt die wallstreetONLINE Community über TAG Immobilien. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
gut für Bestandsmieter. Aber schlecht für Leute die Wohnungen suchen und höhere Preise bezahlen können und schlecht für Investoren.
Viele werden ihre Wohnungen lieber leer stehen lassen. Also Augenwischerei.
Zahle dann für 350 Stück zusätzlich ca 30 € Gebühren.
Sie können die Dividende
a) in bar erhalten. Dafür müssen Sie gar nichts tun. Die Dividende von 0,40 Euro je Aktie schreiben wir dann
Ihrem Depotverrechnungskonto gut - voraussichtlich am 17.06.2025.
oder
b) gegen neue Aktien der TAG Immobilien AG tauschen. Dafür brauchen wir einen unwiderruflichen
Auftrag von Ihnen - ohne so eine Weisung erhalten Sie die Dividende in bar. Der Wahlanteil der Dividende
von 0,28 Euro je Aktie wird dann in neue Aktien umgetauscht. Den restlichen Teil der Dividende von
0,12 Euro je Aktie erhalten Sie in bar - unter Abzug der Kapitalertragsteuer auf die gesamte Dividende.
D.h. ... wenn ich das richtig verstehe :
solltest Du 100 Aktien besitzen, bekommst Du 40€ Dividende.
Davon könnetst Du 28€ in 2 Aktien erhalten (bei 14€) und bekommst 12€ aufs Konto gutgeschrieben.
daher gibt es auch den wichtigen Satz im Anschreiben:
Beziehen können Sie nur ganze Aktien. Es kann also sein, dass Sie durch das Bezugsverhältnis nicht alle Ihre
Bezugsrechte in Aktien umwandeln können. Für die übrigen Bezugsrechte bekommen Sie die Dividende
automatisch in bar ausgezahlt.