Höhere Mieteinnahmen treiben TAG Immobilien an - Prognosen bestätigt

yeti69 schrieb 22.05.25, 16:37

Du solltest von Deiner Depot-Bank ein Schreiben mit dem Hinweis auf die Kapitalmassnahme bekommen haben.



Sie können die Dividende

a) in bar erhalten. Dafür müssen Sie gar nichts tun. Die Dividende von 0,40 Euro je Aktie schreiben wir dann

Ihrem Depotverrechnungskonto gut - voraussichtlich am 17.06.2025.

oder

b) gegen neue Aktien der TAG Immobilien AG tauschen. Dafür brauchen wir einen unwiderruflichen

Auftrag von Ihnen - ohne so eine Weisung erhalten Sie die Dividende in bar. Der Wahlanteil der Dividende

von 0,28 Euro je Aktie wird dann in neue Aktien umgetauscht. Den restlichen Teil der Dividende von

0,12 Euro je Aktie erhalten Sie in bar - unter Abzug der Kapitalertragsteuer auf die gesamte Dividende.





D.h. ... wenn ich das richtig verstehe :

solltest Du 100 Aktien besitzen, bekommst Du 40€ Dividende.

Davon könnetst Du 28€ in 2 Aktien erhalten (bei 14€) und bekommst 12€ aufs Konto gutgeschrieben.



daher gibt es auch den wichtigen Satz im Anschreiben:

Beziehen können Sie nur ganze Aktien. Es kann also sein, dass Sie durch das Bezugsverhältnis nicht alle Ihre

Bezugsrechte in Aktien umwandeln können. Für die übrigen Bezugsrechte bekommen Sie die Dividende

automatisch in bar ausgezahlt.